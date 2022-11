Jubilarse en Qatar: las pensiones mínimas son de 4.000 euros y a partir de los 40 años

Qatar está en el foco mediático durante estos días. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre está teniendo lugar el Mundial de fútbol. Este evento ha servido para dar a conocer el país a muchas personas a las que hasta ahora desconocían su idiosincrasia. Aunque la mayoría de las noticias alrededor del país se están centrando en la polémica entorno a la negación de algunos derechos humanos, hay noticias que pueden resultar poco conocidas para el público en general.

En España, uno de los temas que más discusiones está generando a nivel político y social son las pensiones. Mientras que la natalidad no mejora, la pirámide geográfica sigue estando engrosándose en el escalón de los más veteranos. Y a ello se suma que no se están consiguiendo aumentar los ingresos con los trabajos de los nuevos cotizantes. Sin embargo, esto no es algo que ocurra en Qatar.

A qué edad pueden jubilarse los qataríes

El sistema de pensiones del país organizador del mundial es radicalmente distinto. Aunque bien es cierto que no existe un límite de edad para que se jubile un trabajador del sector privado, sí en el público. La edad de jubilación para los funcionarios qataríes es de 60 años. Pero existe la posibilidad de jubilación a partir de los 40 años. Para ello tienen que trabajar un mínimo de 30 y 15 años respectivamente.

Los que trabajen en una empresa privada no tienen derecho a una pensión. Lo habitual es que cuenten con un plan de pensiones que pueden ofrecer las compañías en las que desempeñen su labor.

El dinero de esas retribuciones provienen de una parte del salario de los trabajadores. Los funcionarios pagan el 5% de sus salarios para asegurar su jubilación. También tienen que pagar cuando están trabajando en la zona del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que incluye a Arabia Saudí, Omán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Estos trabajadores pueden llegar a pagar hasta un 8,8% de sus salarios.

La cuantía de las pensiones

Si te estás pensando en irte a trabajar a Qatar, olvídate. Solo pueden solicitar esta pensión los nacionales de ese país y sus familiares. Y la cantidad total se basa en el sueldo que cobren en el último año de trabajo antes de retirarse. Aunque dejarán de tenerlas los expatriados del país. La pensión mínima, por ley, equivale a casi 4.00 euros al mes y pueden llegar alrededor de 26.000 euros.

Todo ello en un país donde el salario medio es de más de 4.000 euros. El nivel de vida en el país es elevado: mientras que allí el metro cuadrado en el centro de las ciudades está en 5.580 euros, en España está en 3.200 euros. Y si quieres tomarte un café en Doha, te costará alrededor de 5,40 euros, mientras que en Madrid, podrías encontrártelo por 1,70 euros.