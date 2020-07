Un jubilado muere por coronavirus después de organizar acciones callejeras contra la cuarentena

Sportorno era un conocido militante contra la pandemia, miembro y organizador de varios grupos de Facebook contrarios a la cuarentena como ‘Argentina no se Rinde’ y ‘La República Nunca Será Roja’. Durante todo el tiempo de confinamiento estuvo promoviendo acciones callejeras para no continuar con la cuarentena, e incluso lideró una manifestación en el Obelisco de Buenos Aires el día 15 de junio, un día antes de morir a los 74 años. Su cuerpo no fue encontrado hasta el pasado domingo 5 de julio.

Manteniendo su postura anticonfinamiento y anticoronavirus ni usaba mascarilla ni respetaba el distanciamiento social. “De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle. Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada”, explica su prima Marita Rieta en declaraciones a Infobae.

“Estaba tranquilo, decía que nadie le iba a frenar, decía que el coronavirus era una gripe más”, añade su familiar. Sportorno acabó convirtiéndose en todo un activista virtual, y pasaba en Facebook hasta altas horas de la madrugada colgando fotos, manifiestos y publicando sus opiniones.

Fue cuando el gobierno argentino decretó las restricciones de movilidad a las personas mayores, cuando Sportorno decidió actuar, e incluso se le pudo ver en varias cámaras de televisión haciendo una peineta. A principios de junio comenzó a sentir que le faltaba el aire. Según la información de la radio Onda Latina, el día 10 de junio se dirigió al Hospital Álvarez donde le tomaron la temperatura, le recetaron paracetamol y hacer inhalaciones de vapores de sal. Pero a los tres días regresó al centro médico con mucosidad, y los doctores le dijeron que podría tratarse de alergia. De hecho, él murió pensando que la alergia era lo que le afectaba.