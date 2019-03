'Joyful!', emociones a flor de piel mediante voces privilegiadas que elevan al público

MADRID, 22 Mar. (CHANCE)

Joyful! se ha estrenado el pasado lunes en el Teatro Rialto de Madrid. Es el primer espectáculo que mezcla góspel, soul, funky, swingbeat y rhytnm and blues. Se trata de una novedosa producción musical que reúne a más de 20 músicos y cantantes en escena y que fusiona la fuerza de un concierto de góspel con una espectacular puesta en escena y una divertida actuación con unas voces privilegiadas.

Este espectáculo traza un recorrido a través de los distintos géneros que definen la música negra con un selecto repertorio que recopila temas tan sonados como los hits de Rehab de Amy Winehouse, Crazy de Gnarls Barkley, los himnos góspel Let the River Run y Oh Happy Day.

Joyful! también es capaz de transformar uno de los himnos pop de The Beatles como Let it be y Lady Mermelade de Christina Aguilera al estilo góspel; sin duda, uno de los puntos fuertes del show en los que no podías parar de bailar. Otro de los factores que hacen que este espectáculo sea único es su puesta en escena, no es solo un concierto, las canciones se combinan con pequeñas actuaciones dramáticas y una gran interacción con el público que te harán levantarte, bailar y cantar a pleno pulmón.

Así mismo, es un espectáculo lleno de diversión y con continuos contrastes de atmósferas y estados anímicos. Que llega a emocionar hasta poner la piel de gallina. Al final acabas siendo parte imprescindible de Joyful! sin darte cuenta. Así, rompen la pared invisible que hay entre el escenario y el público, dando lugar a ser uno más del espectáculo.