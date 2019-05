Jorge Javier Vázquez abre su corazón a Bertín Osborne y habla sobre su ictus en 'Mi casa es la tuya'

Tras el ictus que sufrió en marzo y que le alejó de la televisión durante varias semanas, Jorge Javier Vázquez ha abierto su corazón y su hogar de par en par en la inauguración de 'Mi casa es la tuya', este viernes, a las 22.00 horas. Hace unos meses, en invierno, Bertín Osborne y el presentador estrella de Mediaset grabaron la que iba a ser una de las entregas de la nueva temporada del programa del intérprete de 'Abrázame', pero el desafortunado problema de salud les ha vuelto a reunir. Hace pocos días Osborne y Vázquez, ya recuperado del tremendo susto, han vuelto a quedar para hablar sobre el vuelco que ha dado su vida después de la operación.

En la entrevista, el presentador de programas de entretenimiento de éxito como 'Supervivientes', 'Gran Hermano' y 'Sábado Deluxe' ha explicado que se fue una semana a Marrakech con una amiga y, allí, se desmayó. Había tenido un ictus, pero no lo sabía: "Al despertarme no noté nada".

"Hice todo lo que está contraindicado", ha destacado Jorge Javier. El domingo se fue de copas a un 'after', con el ambiente de las 'Mil y una noches', y se acostó tardísimo. El martes empezó a trabajar y le empezó a doler la cabeza. El miércoles el sufrimiento se acentuó y era ya "insoportable". El jueves presentó la gala de 'GH Dúo' con un dolor de cabeza "tremendo" y el viernes se fue al teatro a disfrutar de 'La Golondrina' de Carmen Maura. Finalmente, fue al médico para saber qué le sucedía.

"Me vieron una manchita y el lunes me hicieron una resonancia a las 9 de la mañana. Pasé un fin de semana genial, lleno de analgésicos hasta arriba. Luego me hicieron un cateterismo para lo que me tuve que depilar las partes bajas. Me sedaron parcialmente y me enteraba de todo lo que estaban diciendo. Para no aburrirme repasaba mentalmente la función que tenía que representar en nada", ha relatado Jorge Javier.

Pero de repente el presentador empezó a escuchar las palabras "grave", "importante" y "morir": "Estando yo sedado, el médico dijo: "Esto es muy grave y hay que operar"". Le avisaron de que había una aneurisma y le intervinieron el ictus a las 6 horas, porque acababa de desayunar: "Durante la espera, los médicos estaban muy nerviosos, porque tenían miedo a que se produjera una hemorragia y fuera a peor".

Jorge Javier ha asegurado que nunca creyó que estaba en peligro: "No sé si el instinto de superviviencia me ha ayudado. Nunca tuve la sensación de que había llegado mi momento".

Vázquez está muy agradecido por el tratamiento recibido por el equipo médico: "Algunos ictus te dejan tocado y, por suerte, eso no me pasó a mí. Me operaron el ictus el lunes y el viernes me dieron de alta".

"Mi madre no sabía nada. Yo se lo fui ocultando, pero a las 6 de la tarde le tuve que llamar", ha confesado. Cuenta que le visitaron Paolo Basile, su asistenta, Cristina, y su amigo Alberto, entre otros.

Un antes y un después

La operación ha significado un antes y un después en la vida del presentador que se consagró en 'Sálvame': "Me ha quedado un poco de tristeza, porque estaba disfrutando muchísimo del frenético ritmo de trabajo y todo me iba bien y porque tenía la idea de empezar a dedicarme más tiempo y ha sido la vida la que ha tomado la decisión por mí". "Pasé una semana entera llorando, porque no pude despedirme del equipo de teatro. A veces las cosas no suceden como imaginamos", ha sentenciado.

La vida no da vueltas, sino piruetas. Y Jorge Javier Vázquez lo sabe de primera mano. Nunca sabemos cuando nos puede ocurrir algo y, por ello, hemos de disfrutar cada segundo, como si no hubiera un mañana.