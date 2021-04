Janssen, Sputnik y AstraZeneca: tres vacunas distintas y la misma composición

El laboratorio estadounidense Johnson & Johnsonhan comenzado el suministro de su vacuna Janssen en la Unión Europea y ahora todas las miradas están puestas en la posible autorización de la rusa Sputnik V por parte de la Agencia Europea del Medicamento para que la vacunación en España alcance el ritmo de crucero.

Audio

El doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología y jefe de servicio de inmunología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, explica en COPE que la vacuna rusa de Sputnik “es una vacuna que, en los ensayos clínicos fase 3 publicados, demostró una efectividad y seguridad semejante a las aprobadas en Europa. Por eso, añade el Dr. López Hoyos, creo que la aprobará la Agencia Europea del Medicamento en fechas no muy lejanas. Los datos sugieren su posible uso por efectividad y seguridad”.

La vacuna rusa es una construcción semejante a la de Janssen, se basa en un adenovirus no replicante, pero se administra en 2 dosis. La diferencia es que en la rusa la primera dosis es con el adenovirus 26 y en la segunda con el adenovirus 5. En este sentido el mecanismo de acción es también muy semejante.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología explica en COPE que “en la vacuna de Janssen se injerta el gen para la proteína S en un adenovirus humano no replicante, semejante a la de AstraZeneca, pero el adenovirus es humano y no de chimpancé. Por eso, el mecanismo de acción es el mismo, expresar la proteína S para que sea presentada por las células de la respuesta inmunitaria y producir células C específicas y anticuerpo”.

El riesgo de la vacuna Janssen

La vacuna contra la COVID-19 de Janssen no ha presentado efectos secundarios de especial gravedad, aunque, en la actualidad, está siendo revisada por la Agencia Europea del Medicamento por un posible riesgo de desarrollar tromboembolismos tras haber recibido una "señal de seguridad" relacionada con cuatro casos graves de coagulación sanguínea tras la vacunación con este preparado.

Audio

Sin embargo, los efectos secundarios descritos más frecuentes en los ensayos clínicos fueron cansancio, dolor de cabeza, náuseas, dolores musculares y dolor en el lugar de la inyección (pueden afectar a 1 de cada 10 pacientes según el prospecto).

Según ha compartido en COPE el médico especialista en Farmacología Clínica y coordinador de Ensayos Clínicos del Hospital La Paz con la vacuna de Janssen, el Dr. Alberto Borobia, “de las vacunas actualmente comercializadas, la de Janssen es la única que ha demostrado en el ensayo clínico Ensamble que es eficaz frente a una de las cepas que está aumentando su prevalencia que es la sudafricana”.

De 70 a 79 años

La vacuna contra la COVID-19 de Janssen presenta otras ventajas, como ser de un solo pinchazo, válida para cualquier persona mayor de 18 años (aunque en España hayan decidido inocular primero al grupo de 70 a 79 años), y su almacenamiento solo necesita la temperatura de cualquier nevera, de 2 a 8 grados. Lo sabe bien el doctor Alberto Borobia, porque coordinó el ensayo clínico de la vacuna de Janssen en el hospital de La Paz.

Por eso, el Dr. Borobia explica en COPE que “no es necesario ni congeladores ni ultra-congeladores, con lo que la distribución es mucho más sencilla y los puntos de vacunación son también más universales. Se pueden poner puntos de vacunación en instalaciones o en puntos en los que únicamente con una nevera se conserva”.

Cuarta ola

El crecimiento de contagios y presión asistencial demuestran, en opinión del director del Centro de Alertas y Emergencia Sanitarias, Fernando Simón, que “la cuarta ola no se puede frenar porque es la consecuencia de la Semana Santa”. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad pretende aminorar su impacto con la adquisición de las vacunas que irán llegando en los próximos días.

Las 300.000 dosis de Janssen que llegarán a España esta semana servirán para inmunizar a igual número de personas, al ser monodosis, y será la primera entrega hasta completar los 5,5 millones de dosis que Johnson&Johnson se ha comprometido a suministrar durante el segundo trimestre del año, hasta junio.

Por ese motivo, el Dr. Marcos López, insiste en COPE en que “es esencial acelerar el ritmo de vacunación. No por conseguir cifras o la inmunidad de rebaños, sino para salvar vidas. Sabemos que a mayor número de vacunas administradas más vidas salvaremos. Es vital para nuestra sociedad”.