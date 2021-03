Así es el día a día de Irene Junquera: de su triunfo con Pedrerol a la enfermedad que le marcó desde pequeña

La periodista Irene Junquera se dio a conocer por su paso por 'El Chiringuito', el programa que presenta Josep Pedrerol. Allí daría voz a los espectadores y pasaría, posteriormente, a formar parte de los tertulianos del espacio. Sin embargo, sus comienzos realmente fueron en la redacción de deportes de Punto Radio, desde donde llegó a Punto Pelota en Intereconomía TV. Casi diez años estuvo bajo la batuta de Pedrerol, hasta que en 2017 decidió emprender otra aventura profesional.

Junquera ha sido colaboradora de 'Zapeando' en La Sexta, ha presentado 'Vamos Tarde' junto a Frank Blanco en Europa FM y copresentó 'All you need is love...o no' con Risto Mejide. Tal y como ha rescatado Moncloa.com, sus proyectos más recientes están directamente relacionados con el programa de zapping 'Safari: a la caza de la tele' en Factoría de Ficción y 'El Desmarque de Cuatro'.

En 2020 también participó en 'El Cazador' de Televisión Española.

Además, también fue concursante de Gran Hermano VIP en la séptima edición en septiembre de 2019. Dado el revuelo que se generó, explicó los motivos por los que decidió entrar en la mediática casa de Mediaset: "No soy consumidora de esto, es verdad, aunque la última edición sí que la vi. Pero me gusta vivir cosas. Estuve como un año bastante chunga de curro. Y claro, me sentía un poco estancada. Y viendo un poco esto... dije pues puede molar". Y al final se atrevió.

LA PERIODISTA SUFRIÓ UN TRAUMA EN SU INFANCIA: "ASOCIO ESTAR PARADA AL SUFRIMIENTO"

Una experiencia vital que jamás olvidará. La periodista se convirtió en la quinta expulsada del concurso tras perder su duelo con Adara y con el 76,0% de los votos de la audiencia. Cuando salió de la casa en Guadalix de la Sierra aseguró que el encierro le removió un trauma infantil: "No quiero dar pena, quiero que se me entienda. Un accidente que tuve de pequeña me ha marcado mucho. No puedo estar parada, siento que se me va la vida. Después de hacer terapia descubrí que asocio estar parada al sufrimiento que tuve de pequeña".

Y añadía: "Fue un accidente en una atracción en la que me hice una lesión de espalda. Estuve dos años hasta que pude andar".

A finales del año pasado, la presentadora subía hasta lo más elevado del pico Musales (2.654 metros) para ayudar a los más desfavorecidos con un reto para donar alimentos. Y no fue sola. Recibió la ayuda de un entrenador que la permitió salir airosa del reto.

Por tanto, vemos como Irene Junquera continúa trabajando en lo que más le apasiona, especializándose siempre en información deportiva desde que trascendió a la opinión pública. Nunca ha desaparecido de la escena mediática.