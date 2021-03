Instituto de investigación textil aplaude la nueva regulación de mascarillas

El director del universitario Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa (INTEXTER), Enric Carrera, ha dicho a EFE que "hacía mucha falta" la nueva normativa que regulará la venta de mascarillas higiénicas, que entra en vigor este viernes tras su publicación hace un mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Consumo ha endurecido los requisitos de etiquetado y comercialización de las mascarillas y, en concreto, ha modificado los apartados correspondientes a las higiénicas, que tendrán hasta el 15 de marzo para adecuarse a las nuevas normas.

La normativa refuerza la aprobada el 19 de abril de 2020 y que, según Consumo, se publicó "en un momento de falta de 'stock' nacional de este tipo de productos".

Según ha explicado a EFE Carrera, profesor de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), esto no quiere decir que no se puedan vender pero sí que todas las mascarillas que se quieran vender catalogadas como "higiénicas" deberán llevar obligatoriamente este etiquetado.

La orden define mascarilla higiénica como "aquel producto tanto reutilizable (que puede lavarse o higienizarse) como no reutilizable (de un solo uso)".

La regla más llamativa de la nueva normativa es que solo se podrán vender como higiénicas las que hayan sido testadas por un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

En estos momentos solo hay dos laboratorios acreditados. Hasta ahora, había algún laboratorio que daba resultados que, como mínimo, eran dudosos, afirma Carrera.

Con la nueva normativa, está prohibida la venta de las mascarillas sin bolsa, caja o envase, según el profesor, quien explica también que el envase debe llevar qué normativa sigue y los resultados de la analítica.

Yo creo que con esto se han resuelto temas bastante importantes, ha expresado Carrera, como los resultados de la protección bacteriana y 'respiribilidad', que muchas veces no coincidía con el número máximo de lavados.

Si una etiqueta dice que resiste treinta lavados, se debe dar el resultado de treinta lavados. No como hasta ahora, que la norma decía que se tenía que evaluar de cero a cinco lavados, y luego la duración, la que dijera el fabricante. En este sentido será más fiable, ha subrayado el profesor.

Según Carrera, la ventaja principal de las mascarillas higiénicas reutilizables es que duran entre veinte, treinta o cuarenta lavados, según indique el fabricante, lo que a nivel ambiental es una ventaja.

La duración máxima de las mascarillas quirúrgicas es de cuatro horas. Las FPP2 o FPP3, son 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente cada día deberíamos gastar una, ha explicado.

Hicimos el cálculo. Si cada español, 47,5 millones de habitantes, gastara tres mascarillas a la semana, y me quedo corto, porque se deberían gastar más, se crearían 1.700 toneladas de residuos. Aquí tenemos un impacto ambiental brutal, enfatiza.

Según Carrera, hay un problema de gestión de residuos muy notable y la aplicación de la nueva normativa implicará un trabajo muy importante de inspección de mercado.

Por ello, este experto, que fue también director de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, recuerda que cada mascarilla sirve para un uso diferente.

El ingeniero técnico textil explica que las mascarillas EPI (FPP2 o FPP3) son muy adecuadas para personal médico o para personas que estén en una situación en la que la carga viral es muy elevada, donde la ventilación no es suficiente y no hay renovación de aire o no se puede mantener distancia de seguridad.

Como en una sala de espera de un hospital o en determinadas circunstancias de algún transporte público en una hora punta, ejemplifica.

El resto, el 90 por ciento del día, se debería ir con una quirúrgica o con una higiénica reutilizable, que son prácticamente iguales. Las otras, solo en casos muy particulares.

No obstante, Carrera remarca que nos fijamos mucho, quizás excesivamente, en la capacidad de filtración pero nos fijamos muy poco en si están bien o mal puestas, que es lo que realmente importa, que la mascarilla no tenga fugas.

Si llevamos mal puesta una FPP2, puede ser peor que una higiénica, porque tiene fugas. Es casi imposible que no haya fugas, pero hay que minimizarlas al máximo. Y si se empañan las gafas, es que hay fugas, destaca.

La ergonomía de la mascarilla es muy importante, dice. Normalmente cuanto más incómoda, más segura, puntualiza. También aconseja guardarla en un estuche o una bolsa.

INTEXTER, el centro de la Universitat Politécnica de Catalunya que dirige, lleva desde 1964 cooperando con el desarrollo de productos textiles, prototipos y en la gestión ambiental, entre otras actividades.