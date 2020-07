La inesperada foto de Díaz Ayuso con una estrella del rock: “Gracias por décadas de la mejor música”

Hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una foto en la que sale ella misma muy joven y sentada junto a una las estrellas del rock, Martin Gore, uno los líderes del grupo Depeche Mode.

Ya conociamos la pasion de Isabel Díaz Ayuso por el grupo rock porque la presidenta luce en su antebrazo izquierdo un tatuaje monocolor de gran tamaño. Se trata del dibujo de una rosa y se trata de un homenaje al grupo Depeche Mode, del que se reconocía fan en una entrevista en Vanitatis y que le recordaba los felices veranos de su adolescencia en compañía de sus amigos.

La rosa, portada del disco Violator

Esta rosa es precisamente la imagen de portada de Violator (1990) - diseñada por Anton Corbijn -, séptimo álbum del grupo inglés, del que se han vendido más de 13 millones de copias y que es considerado como uno de los mejores discos de la historia y de los más influyentes de la música electrónica, donde había algunos de los temas más célebres del conjunto de Basildon como Personal Jesus o Enjoy the silence.

La dirigente del PP no especifica en qué año está tomada la imagen. Simplemente ha escrito junto a ella: “Feliz cumpleaños #MartinGore #DepecheMode. Gracias por décadas de la mejor #música. #80s #90s”.

La foto de Ayuso con su ídolo

En la imagen se puede ver a una joven y rubia Ayuso que felicitaba al músico, que este jueves cumplía 59 años. Una foto de hace años, con los dos muy jóvenes, y con un gran corazón dedicado a uno de sus ídolos.

La madrileña también confesó en esa entrevista en la revista Vanitatis que, aunque ya no sea esa “adolescente rebelde”, sí que le sirve de inspiración. “Cuando hay días un poco complicados, miro el tatuaje y me vienen a la memoria momentos felices. Algo así como tener presente que se puede empezar de cero y no pasa nada”, detalló la presidenta de la Comunidad de Madrid.