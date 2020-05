Imágenes del día: la anécdota de Alberto Chicote con Siri y el recuerdo más tierno de Mario Vaquerizo

Segundo día de las semana y las redes sociales se han vuelto a inundar de imágenes de nuestros famosos compartiendo sus momentos más personales y también más divertidos. Este martes, los protagonistas de las redes sociales han sido Andrés Iniesta, Paz Padilla, Alberto Chicote y Mario Vaquerizo entre otros. A continuación repasamos sus post más virales.

Andrés Iniesta celebra su 36 cumpleaños

El futbolista español ha compartido con todos sus seguidores la imagen de su familiar fiesta de cumpleaños, que lo ha celebrado junto a su familia en Japón : "Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones y muestras de cariño!! Vamos a por otro año con la misma ilusión".

El homenaje de Paz Padilla a las enfermeras

La actriz y presentadora, Paz Padilla , ha querido utilizar sus redes sociales para homenajear a todas las enfermeras en su Día Internacional, reconociendo el duro trabajo al que se están enfrentando estos días: "Hoy es el día Internacional de las Enfermeras, quiero dedicarle este vídeo a mis antiguas compañeras del hospital, mi camino se separó del de ellas pero mi corazón y amistad siempre caminaremos juntas. Agradecerle a todas tanto esfuerzo, dedicación y admiración por su labor y que cada años sigamos viéndonos aunque sea por Navidad. Vivan todas las enfermeras y mis niñas de Cádiz".

La reflexión de Toñi Moreno en 'Supervivientes'

La presentadora de Mediaset ha compartido con sus seguidores esta divertida imagen con Carlos Sobera en el plató de 'Supervivientes' pocos minutos antes del comienzo de la gala, junto a la fotografía ha publicado la siguiente reflexión sobre estos días que estamos viviendo en España: "En el fondo se trata de sobrevivir siempre. Es importante que nos olvidemos de los problemas aunque sea un rato , y en eso ellos 'Supervivientes' son los mejores.

El divertido momento de Alberto Chicote con Siri

El cocinero más famoso de la televisión, Alberto Chicote, ha publicado la anécdota que le ha pasado con su móvil al intentar desbloquearlo con la mascarilla puesta:"Dice SIRI que no me reconoce, que no sabe quién soy. Que meta el código. Con la de tiempo que llevamos juntos Siri, ahora me dices esto?

Mario Vaquerizo comparte los recuerdos de su juventud

El músico y colaborador de televisión, Mario Vaquerizo, ha publicado una emotiva imagen con sus dos hermanos cuando eran pequeños. Una bonita publicación cargada de emociones y recuerdos: "Como siempre presumiendo de mis dos hermanos. A un lado Angelito al otro Marta Vaquerizo y en el medio cual vedette, servidora. Atención a la subida de pierna!!!"

La afición secreta de Arévalo en la cocina