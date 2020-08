La imagen nunca vista con la que Alessandro Lequio homenajea a su hijo

El jovencísimo Álex Lequio falleció en mayo de este año, en plena pandemia del coronavirus a causa de un cáncer con el que llevaba más de dos años luchando. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio se mostró como un luchador infatigable al que la enfermedad nunca pudo borrar una sonrisa que ahora perdura en la memoria de todos y, en especial, en la de sus padres. Este ha sido el caso, una vez más del progenitor del joven, que ha decidido homenajear a su hijo con una imagen que nunca antes habíamos visto de los dos juntos.

Ana Obregón compartió el post que Álex Lequio no pudo terminar

Antes de eso, hemos podido ver las constantes muestras de cariño de sus padres y si hoy el protagonista es Alessandro Lequio, hace tan solo unos días, Ana Obregón compartió un mensaje muy especial con todos sus seguidores.

En la publicación en redes sociales Obregón escribía lo siguiente: "Hace un mes encontré en tu móvil el último post que escribiste. No tuviste tiempo de terminarlo ni de subirlo. He dudado mucho si hacerlo, pero se que tú querías hacerlo. Hoy lo comparto con todos vosotros de parte de Áless desde el corazón mutilado de una madre". El mensaje de su hijo era el siguiente:

“El problema más grande del ser humano - y el mío hasta que me dijeron que tenía cáncer - es la manera de entender la felicidad, de ser feliz. Me he pasado 27 años de mi vida intentando ser el mejor estudiante, graduarme en la mejor universidad , montar empresas y sentirme un cowboy del capitalismo, siempre anclado en el ‘más es mejor.’ Todo precioso y bonito hasta que un día te dan la noticia y no sabes cuantos meses te quedan de vida”, escribía así Álex Lequio antes de morir.

A lo que reflexionaba muy acertado: “En un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de la importancia del ‘tiempo.’ Mejor aún, te das cuenta cómo y con quien quieres invertirlo. ¿Cuántas veces no he estado con mi novia por quedarme enviando correos hasta las 3 de la mañana? ¿Cuántas veces he ido a jugar con mi hermanita pequeña? ¿Cuántas veces habré ido a ver a mi madre? ¿Cuantas la he colgado? ¿Cuantas invitaciones rechazadas al cine con mi padre? Cuantas? CUANTAS?????”.

“No soy nadie para darte un consejo pero quizás, dios no lo quiera, un día recibas una llamada del hospital después de hacerte una tac, una placa o un análisis de sangre, invitándote a cerrar una cita con urgencia. Quizás ese día se sienten 7 médicos delante de ti y ‘bum’ todas esas metas por ser un as se evaporan. Al final solo te llevas el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres, a las qué... ”, así terminaba el interrumpido y meditado mensaje.

La imagen inédita de Alessandro Lequio con su hijo

Siendo ahora su padre el que rinde homenaje a un joven de sonrisa eterna, nos ha dejado Alessandro la siguiente instantánea:

Junto a esta familiar imagen, la siguiente frase: "My best everything, then, now and forever" ("Mi mejor todo, entonces, ahora y para siempre").