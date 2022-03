'Yo iba a trabajar o a estudiar y ahora empiezo de cero'

Hablamos con él el pasado mes de agosto. Entonces estaba desbordado por la atención a los primeros refugiados afganos que llegaban a España huyendo del horror talibán. Casi siete meses después la historia se repite. Pero en este caso los que huyen son ciudadanos ucranianos. Gabriel nos cuenta que aún no ha llegado el contingente grande de evacuados pero sí muchas personas que lo han hecho por sus propios medios. 'Ya sea porque tenían algún tipo de relación con España o por familiares suyos que les han gestionado la llegada aquí. También incluso algunas personas que contaban con una segunda residencia en nuestro país'. De entonces ahora nos marca las diferencias. 'No estamos viviendo una evacuación como la de Afganistán que era de gente sin medios. Ucrania es un país como España'. No ha llegado el contingente grande como lo denomina él pero ya están desbordados de trabajo. 'Hasta ahora funcionábamos con ocho intérpretes de ruso y ucraniano para todo lo que ocurría en España con estos ciudadanos que ya estaban aquí y que nos necesitaban. Pero hemos pasado a 19 para ser capaces de atender el servicio'.

El ucraniano, nos revela, 'es una mezcla de ruso y de polaco' pero entienden, asegura, el ruso dada su cercanía y sus relaciones históricas. 'Sin embargo, aquí la guerra ha traído un escollo. La gente viene huyendo de un conflicto por parte de los rusos con lo que pensábamos que nos íbamos a encontrar con un primer rechazo, un primer choque con los compañeros intérpretes rusos. Habíamos redistribuidoel trabajo para que en la medida de lo posible solo fueran atendidos por intérpretes ucranianos'. Solo en el caso de no disponer se les ofrecería el ruso como lengua. 'Habíamos elaborado un protocolo en el que los compañeros de ruso se presentarían como nacionales españoles pero aclarando que su lengua materna es rusa'. Para evitar situaciones desagradables, nos dice Gabriel, pedirían permiso con la frase 'Siento mucho no hablar su lengua pero si usted lo desea le quiero ayudar en ruso'. El motivo era indicar 'que a los intérpretes que estamos aquí nos da igual el conflicto. Estamos aparte, estamos para ayudarte a venir a España, para gestionar tus asuntos. Así que bienvenido y si me permites te ayudo en ruso'. Sin embargo, esa prevención inicial les ha traído una sorpresa. En ningún momento han rechazado la ayuda si ese intérprete les habla en ruso. 'Les está dando igual el idioma. Solo quieren que se les entienda'.

Los ucranianos hablan su idioma, se entienden en ruso también pero los más jóvenes conocen a fondo otros. 'Algunos están llegando con el inglés, alemán o francés. Su vida se ha parado a mitad de sus estudios. Están gestionando el poder estudiar en España y muchos podrán hacerlo en inglés en carreras universitarias que lo permitan hasta que aprendan español'. Una curiosidad: para aumentar la plantilla de intérpretes que dominen el ucraniano han tenido que repetir el sistema que ya utilizaron para buscar a personas que hablaran pastún o darí cuando llegaron afganos a nuestro país. 'Hemos vuelto a pedir ayuda a través de las redes sociales y ha habido una explosión de solidaridad. Muchos ucranianos que ya trabajaban en España nos han ayudado'.

LAS PRIMERAS HORAS Y DIAS EN ESPAÑA

Gabriel nos detalla la dureza de esos primeros momentos. 'La principal queja es que lo han perdido todo. Es gente habituada a llevar una vida normal. Yo me levanto por la mañana y me voy al trabajo o a estudiar y ahora no tengo nada que hacer. No tengo que ir a trabajar. No tengo a dónde ir. No tengo cómo comer ni cómo generar nada. Es el principal tema de conversación. Te dicen que ya no tienen acceso a su dinero, que su casa ya no existe, que no tienen país. Que si vida se ha ido a cero'.

Nos cuenta también que la situación es diferente si hay menores de edad delante. 'Notas que a los niños se les ha contado otra historia con esta guerra. Con los niños delante no se habla en términos de guerra ni de desesperación. A veces hasta te ríes. Los padres o los adultos se lo han convertido en un juego. Cuando estás con un niño y le preguntas cómo te encuentras y te dice guau no veas aquello. Se escuchaba pum pum pum se te rompe el corazón. En su mente lo han convertido en un juego. Pero cuando están los padres a solas y ellos no, los padres tienden a venirse abajo porque piensan qué va a ocurrir con el futuro de sus hijos. Es como pensar que el libro de tu vida, tu diario, tiene una página en blanco. No tienen acceso a sus recursos. Ese es el miedo principal. Qué hacer a partir de ahora'. Gabriel nos cuenta que muchas veces tienen que parar el trabajo de interpretación por los duros momentos que recuerdan. 'Cuando se toca algún tema de algún desaparecido o cuando una mujer te dice que su marido se quedó allí'.

Él marca las diferencias con la situación de los afganos llegados a España el año pasado y los ucranianos que lo han hecho en este 2022. 'Es la noche y el día. Con la situación de Afganistán nos encontrábamos con mucho rechazo cultural. Con mujeres afganas embarazadas que bajo ningún concepto iban a hablar con un médico hombre o problemas para entender tipos de cultura en cuanto la alimentación. Los que ahora vengan de Ucrania, aunque al principio lo vean todo muy negro van a tener más facilidad para reincorporarse a la vida. Podrán pedir asilo donde estimen oportuno. Tendrán más facilidad para buscar trabajo'.

Por último le preguntamos qué ha sido de esos ciudadanos afganos llegados en agosto. Nos revela que muchos se fueron a otros países donde vivían familiares o tenían posibilidad de prosperar 'como Canadá o en el norte de Europa' e incluso sabe de alguno que ha regresado a Afganistán. Los que se han quedado en España, nos cuenta, están ahora buscando empleo y formándose para quedarse aquí.