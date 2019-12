Un hombre se come una obra de arte de 120.000 dólares que era un plátano pegado a la pared

Un artista de performance independiente ha conmocionado a la multitud que asistía a la exposición de Art Basel en Miami este sábado al coger un plátano pegado a una pared de la galería y comérselo. El plátano era, de hecho, una obra de arte del artista italiano Maurizio Cattelan titulado "Comediante" y vendido a un coleccionista francés por 120.000 dólares.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, David Datuna, quien se describe a sí mismo como un artista estadounidense nacido en Georgia que vive en Nueva York, se acerca al plátano y lo saca de la pared con la cinta adhesiva, lo pela y se lo come frente a una multitud de personas curiosas. Él ve en él una "actuación artística" que él llama 'Artista hambriento'.

This happened and here's the video: someone ripped the Maurizio Cattelan banana off the wall at @ArtBasel and ATE IT �� pic.twitter.com/JOL41jLoeY