Hiba Abouk cumple 35 años

MADRID, 30 (CHANCE)

Aunque los rumores de un nuevo embarazo comenzaron a finales del pasado verano, no fue hasta su aparición en el Festival de Cine de San Sebastián, el 26 de septiembre, cuando se confirmó que Hiba Abouk esperaba su segundo hijo. Con una incipiente barriguita que no dejaba lugar a dudas, la actriz acaparaba todas las miradas en la Gala de Clausura del certamen con un ajustadísimo vestido negro con el que presumía, por fin, de sus primeras curvas premamá.

Hoy, hablamos de Hiba Abouk por su cumpleaños, ya que la actriz celebra sus 35 años viviendo un momento muy especial por la llegada de su segundo hijo, del que todavía no sabemos el sexo, ni el nombre que ronda por las cabezas de la pareja, pero que tenemos ya ganas de conocer.

Un embarazo sobre el que la protagonista de 'Madres' prefirió no hacer ningún tipo de declaración en San Sebastián, pero que nos confirmaba días más tarde a Europa Press Reportajes: "Me encuentro súper bien, muy contenta y muy feliz" además, nos aseguraba que lo está llevando bien: "No, lo estoy llevando súper bien, el primer embarazo lo llevé muy bien y este segundo lo estoy llevando fenomenal".

Cuando le preguntábamos por el sexo del bebé, la modelo y actriz ha querido ser de lo más discreta: "Jejeje, bueno, es que soy muy discreta con todos estos temas, como el primero" y ha añadido que: "Lo importante es que venga con salud". Hiba Abouk también nos ha hablado de las ganas que tiene de celebrar su boda con Achraf Hakimi: "Nos encantaría hacerla, no lo hicimos porque llegó la pandemia, pero sí que la tenemos pendiente. Yo haría una celebración, la boda ya la he hecho, me gustaría que fuera con mucho amor, mucha música".

La actriz sí que nos dejaba claro que no iba a dejar de trabajar, así que tendremos que estar muy pendientes de todos sus pasos y sobretodo, el contenido que suba a sus redes sociales para ver cómo va creciendo esa tripita que tanto nos gusta ver. De esta manera, Hiba Abouk celebra sus 35 años con la mejor sonrisa de todas.