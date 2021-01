Guía práctica para la campaña de vacunación contra la covid

Un total de 82.834 ciudadanos han recibido ya la primera dosis de la única vacuna aprobada hasta este martes en la Unión Europea, la de Pfizer-BioNTech, de la que España ha recibido ya más de 700.000 dosis y que ha comenzado a inyectarse en residencias de mayores y a personal sanitario.

Según el Ministerio de Sanidad, que tiene previsto adquirir unas 140 millones de dosis para inmunizar a unos 80 millones de personas, la vacuna es gratuita y será administrada con carácter voluntario.

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes sobre la campaña de vacunación, a las que el Ministerio de Sanidad da respuesta en su página web vacunacovid.es.

.- ¿QUÉ VACUNAS ESTARÁN DISPONIBLES EN ESPAÑA?

Se prevé que España pueda acceder a siete vacunas a través del programa de adquisición de la Unión Europea y después de que sean aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por su siglas en inglés).

Hasta este momento la EMA solo ha dado el visto bueno a la del consorcio estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech, que ya se dispensa en todas las comunidades desde el pasado 27 de diciembre.

Según las previsiones, mañana podría ser autorizada la segunda: la de la farmacéutica estadounidense Moderna, así como en breve también se podría aprobar la británica Oxford-Astrazeneca, que comenzó a inyectarse el pasado lunes en el Reino Unido.

.- ¿PUEDO ELEGIR QUÉ VACUNA PONERME?.

Se tendrá en cuenta la información disponible para la utilización de las vacunas pero, teniendo en cuenta el número limitado de las mismas y su dificultad de manejo, no será posible ofrecer la posibilidad de elección.

.- ¿QUIÉN DECIDE QUIÉN SE VACUNA?

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -integrado por el Ministerio y las comunidades- decidió en septiembre de 2020 que se realizaría una única estrategia de vacunación.

La campaña de vacunación en España se encuentra en la Etapa 1 -Primeras dosis disponibles- en la que se está vacunando a los grupos prioritarios.

En marzo, Sanidad espera poder iniciar la Etapa 2 - Más dosis disponibles- para otros grupos prioritarios ante de dar paso en junio a la Etapa 3 -Vacuna ampliamente disponible- para el resto de grupos prioritarios.

.- ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE VACUNARSE?

El principal objetivo de la vacunación es prevenir el covid-19 y disminuir su gravedad y mortalidad, protegiendo especialmente a aquellos grupos más vulnerables.

Protege directamente a cada vacunado y de forma indirecta al resto de la población al reducir el número de personas que pueden contraer la enfermedad. Cuantas más personas se vayan inmunizando, menor probabilidad habrá de que el resto se expongan al virus, o al menos a altas cargas víricas.

.- ¿DÓNDE ME VACUNO?

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas están planificando de forma conjunta la forma en la que se procederá para la administración de las vacunas. El Servicio de Salud de cada comunidad contactará con las personas a las que va a vacunar, siguiendo el orden de priorización establecido. También determinará el lugar o lugares de vacunación, según las personas a vacunar.

.- ¿CUÁNTAS DOSIS SON NECESARIAS PARA SER INMUNE?

La vacuna de Pfizer/BioNTech produce una respuesta inmune protectora en el 95% de las personas vacunadas con 2 dosis (administradas con una separación de 21 días). .- ¿TIENE EFECTOS SECUNDARIOS LA VACUNA? Como todos los medicamentos puede desencadenar reacciones adversas leves (fiebre o dolor en el lugar de la inyección) o, con menor frecuencia, otras más graves (encefalitis, vasculitis, neuralgia, etc.)

.- ¿QUÉ HAGO SI SUFRO UNA REACCIÓN ADVERSA?

Hay que buscar atención sanitaria en el centro de salud u hospital de referencia, en función de la importancia de la reacción. El personal sanitario debe notificarla.

.- ¿SE PUEDE HACER VIDA NORMAL DESPUÉS DE LA VACUNA?

Hasta que una proporción importante de la población esté vacunada es vital que todas las personas, tanto las vacunadas como las no vacunadas, sigan manteniendo las medidas de prevención.

Es decir, usar mascarillas, lavarse las manos, mantener la distancia interpersonal, limitar el número de personas con las que se relaciona y elegir, siempre que se pueda, actividades al aire libre o en espacios bien aireados.

En el caso de tener síntomas hay que quedarse en casa, así como si se está esperando el resultado de una prueba diagnóstica o se ha tenido contacto con algún positivo.

.- ¿PUEDO TRANSMITIR EL COVID DESPUÉS DE SER VACUNADO? No se conoce todavía si la vacunación impide que las personas vacunadas se infecten y, aunque no enfermen, puedan transmitir el virus a otras personas. Esto se irá conociendo a medida que se vaya vacunando a la población. .- ¿DEBO VACUNARME SI YA HE PASADO EL COVID?

Aunque se ha observado que la mayor parte de las personas infectadas por el coronavirus desarrollan una respuesta inmune protectora, se desconoce el tiempo que dura y tampoco se sabe si será más leve la enfermedad en caso de sufrir una nueva infección.

Por ello, se ha decidido vacunar a las más vulnerables en la primera etapa, sin tener en cuenta si han pasado la enfermedad o no.

.- ¿Y SI ME CONTAGIO DESPUÉS DE RECIBIR LA PRIMERA DOSIS?

Debido a que no se conoce con precisión durante cuánto tiempo persisten los anticuerpos tras una infección y que la vacunación es segura en personas previamente infectadas, se recomienda administrar la segunda dosis, una vez terminado el periodo de aislamiento. No se considera necesario reiniciar la pauta.

.- ¿PUEDO VACUNARME SI TENGO ALERGIA?

La vacuna está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción anafiláctica a una dosis previa de vacuna frente a la COVID-19 o a alguno de los componentes de la vacuna.

.- ¿Y SI ESTOY EMBARAZADA, QUIERO QUEDARME EMBARAZADA O TENGO UN BEBÉ LACTANTE?

En términos generales, debe posponerse la vacunación de embarazadas hasta el final de la gestación. Tampoco hay datos sobre su uso durante la lactancia.

.- ¿PROTEGE LA VACUNA CONTRA LA NUEVA CEPA SURGIDA EN EL REINO UNIDO

Esta cepa ha surgido por mutaciones puntuales en el genoma del virus, surgidas al azar en su multiplicación dentro de las células humanas. Estas mutaciones no afectan a la totalidad de la proteína S, por lo que es poco probable que la vacuna no sea efectiva. EFE