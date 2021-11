El Gobierno de Navarra entrega en el Parlamento 2.952 notas simples de bienes inmatriculados por la Iglesia

Recopiladas en los registros de la propiedad, abarcan inmatriculaciones y operaciones de compra-venta desde 1900

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, ha entregado este martes en el Parlamento de Navarra 2.952 notas simples de bienes inmatriculados por la Iglesia en la Comunidad Foral, desde el año 1900, dando así cumplimiento a un mandato parlamentario en el que se instaba al Ejecutivo Foral a recopilar dicha información.

A través de los diferentes registros de la propiedad de la Comunidad foral, se han recogido inmatriculaciones y operaciones de compra-venta de bienes anteriormente inmatriculados desde 1900 y hasta este mismo año 2021. Santos ha destacado que el Gobierno de Navarra "va a trabajar" para apoyar a los municipios que quieran recuperar los bienes comunes que han sido inmatriculados.

El consejero ha entregado la documentación al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, en soporte físico y en formato digital; y ha comparecido posteriormente, a petición propia, en la comisión de Políticas Migratorias y Justicia de la Cámara, para explicar algunos detalles de los datos recabados.

Antes de la comisión, Hualde ha expresado su "satisfacción por lo que supone dar cumplimiento a un mandato parlamentario respaldado por una amplia mayoría de la Cámara, todos los grupos salvo Navarra Suma". "Agradezco el empeño del consejero. Este trabajo supone un hito en la lucha contra una actitud de apropiación de la Iglesia que ha indignado a buena parte de la sociedad navarra. Este listado será remitido a la FNMC para que lo ponga a disposición de las entidades locales", ha dicho.

Ya en la comparecencia, el consejero ha destacado la actividad de inmatriculación en dos décadas: la década de los 80, y la que va del 2000 al 2010. No obstante, ha detallado, la actividad en los diversos años no es igual dentro de cada década. Entre 1975 y 1985, por ejemplo, el grueso de inmatriculaciones se produce en un solo año: 1981, cuando se registraron 1.051 inmatriculaciones. Entre 1990 y 2010, ha hablado de "una ola, que va de 1999 a 2008, con cuatro años cumbre: 2003, 2004, 2005 y 2006". En total, en esos cuatro años se inmatricularon 865 propiedades, "una mayor actividad atribuible a la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en 1998".

En relación a la tipología de los bienes inmatriculados, ha dicho que solo lo tipificado como templos parroquiales, ermitas, antiguas ermitas, iglesias, abadías y basílicas suma un total de 981 bienes, un 33% del total. Los templos parroquiales, 676, suponen la mayor cifra. No obstante, ha continuado que hay otros bienes como terrenos de labranza o explotaciones agrícolas, donde se clasificarían 234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 181 campos de secano o 16 campos de regadío.

En las notas simples recopiladas, figuran 187 viviendas y 101 fincas urbanas; aunque a ellas podrían sumarse otras tipologías como son los denominados locales, un total de 36; locales comerciales, que son 20; 9 garajes; u 8 patios. También aparecen 7 edificios, 3 frontones parroquiales, 10 trasteros, 7 sótanos o 3 parques.

"LA EXTENSIÓN DE 575 CAMPOS DE FÚTBOL"

Agrupadas por tipo de terreno, la suma es de 1.806 propiedades en terreno urbano, 1.073 rústicas, 2 rústicas y urbanas y 71 propiedades sin clasificar. "Con todo ello, hablamos de 653.453 m2 de extensión en fincas urbanas y 3.429.227 m2 en fincas rústicas", ha destacado Santos, para señalar además que, en "la práctica totalidad" de los bienes inmuebles de fincas urbanas, únicamente figuran metros en superficie (planta baja) y no reales (quedarían fuera pisos en altura, desvanes o sótanos).

Con todo ello, incluidos los metros cuadrados sin clasificar, la cifra de metros cuadrados inmatriculados supera los 4.107.000; un equivalente a "575 campos de fútbol con las dimensiones de El Sadar", ha señalado.

Las 2.952 propiedades de cuyos registros se tiene constancia se reparten en un total de 267 municipios. En números absolutos, es el Valle de Esteríbar el que tiene más bienes inmatriculados en su localidad, con un total de 109 propiedades inmatriculadas. Tras Pamplona, con 87, se ubican Baztán, con 75 propiedades inmatriculadas; Lóngida, con 64; Gallués, con 60; Eguesibar, con 56, y Guesalaz, con 54.

El consejero, no obstante, ha realizado también una agrupación de los datos por merindades, para señalar que la distribución "no es uniforme". El grueso de las propiedades inmatriculadas se encuentra en la Merindad de Sangüesa (1.036) y la de Pamplona (904), que junto a la de Estella concentran el 86% de los bienes inmatriculados.

ACCIONES A FUTURO

Santos ha anunciado que el Gobierno va a trabajar "para dar el soporte que sea necesario para que los ayuntamientos y entidades locales puedan llevar a cabo las acciones que consideren oportunas, en defensa del bien común". Como ejemplo, ha puesto el caso de los comunales, que "deberán estudiados con especial atención". "Tras la detección, precisa y académica, de esos terrenos de comunal, se podrán articular las vías de colaboración oportunas, entre el Gobierno y las entidades locales", ha indicado, para añadir que es "una colaboración que pretende garantizar la defensa del comunal y de otros bienes comunes a dichas entidades locales".

"Como Gobierno de Navarra, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ningún municipio navarro tenga que dejar de pelear, por motivos económicos o de complejidad jurídica, por aquello que considere propio", ha expuesto el consejero.

En el turno de los grupos, el parlamentario de Na+ Iñaki Iriarte ha señalado que "es una incorrección y simplificación decir que esto forma parte de un contubernio de la Iglesia para robar los bienes del pueblo" y ha expuesto que ésta es "una cuestión muy compleja y no parece que se vaya a revertir ahora". "Nosotros no afirmamos que no haya habido inmatriculaciones incorrectas por parte de la Iglesia", ha dicho, para comentar que "no tenemos que presumir el derecho ni mala fe de nadie, tienen que decidir los tribunales de Justicia".

La socialista Virginia Magdaleno ha compartido que es una situación muy compleja y ha señalado que "creemos en la Justicia". Ha destacado el "compromiso" de los Gobiernos central, de Navarra y del PSOE con este tema y con "devolver los bienes a los titulares reales". "Es de justicia revisar cómo se matricularon los bienes por parte de la Iglesia", ha indicado, para considerar "un escándalo monumental" lo ocurrido con las inmatriculaciones.

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha señalado que todo este trabajo "viene a paliar la injusta inmatriculación de inmuebles por la Iglesia". Ha agradecido al departamento el "trabajo realizado" y ha expuesto que "la situación es compleja" y "ya se ha dicho que no se va a dejar a ningún municipio abandonado en la suerte de reclamar cualquier bien".

La parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha indicado que "estos datos confirman lo que se alertaba desde las entidades locales y sociales" y se ha preguntado que "ahora qué, cuál es el siguiente paso". "Nosotros hemos defendido que es necesario alcanzar una solución global, colectiva; es un error dejar en manos de las entidades la reclamación de estos bienes", ha opinado.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha agradecido la labor realizada, "discreta", y ha animado al departamento "a seguir en esa senda que el Parlamento marcó y hay que ir avanzando porque quedan temas". Ha valorado que "el Gobierno se compromete con los mandatos de la Cámara".

Y Marisa de Simón, de I-E, que también ha agradecido este trabajo, ha expuesto que "llevamos muchos años trabajando esta cuestión; la gran mayoría de estas inmatriculaciones de bienes nos pertenecen a todas y todas". "Se trata de que la Iglesia expolia bienes públicos, que sabe que no son de su propiedad, son muchos años de pelea y empieza a dar sus frutos", ha dicho.