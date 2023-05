Gloria Camila desvela por qué ha decidido estudiar la carrera de Derecho

MADRID, 11 (CHANCE)

Alejada del foco mediático desde que participó en el reality 'Pesadilla en el paraíso', Gloria Camila ha decidido dar un giro radical a su vida. A pesar de que sigue enfocada en su trabajo como influencer, la hija de José Ortega Cano ha retomado los libros y, como anunció hace varias semanas, se prepara para estudiar la carrera de Derecho.

Una elección que ha sorprendido a propios y a extraños, ya que la influencer siempre ha confesado su pasión por el diseño de moda -de hecho comenzó los estudios junto a Ana María Aldón, aunque no llegó a terminarlos- y sobre el que la colombiana se ha pronunciado este miércoles en su reaparición junto a Rocío Flores en una fiesta de una conocida marca de bebidas en la capital.

"Estoy en un momento muy guay, rodeada de los míos y con muchos proyectos en mente. Hice unos exámenes para poder hacer Derecho en septiembre, aprobé, además un 7,5 que no está nada mal. Y con ganas de empezar a hacer cosas diferentes" ha revelado, explicando que el convulso momento que ha vivido en los últimos tiempos -a raíz de la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco y los durísimos ataques de la hija de Rocío Jurado contra su padre, Ortega Cano- ha tenido mucho que ver para que quiera convertirse en abogada: "Me he hecho un máster en la vida real y me ha gustado tanto que quiero hacerlo todo". "Es súper importante en la vida" ha añadido, convencida de que ha encontrado en el Derecho su verdadera vocación.