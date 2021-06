El gesto de Merkel en su reunión con los líderes europeos del que todo el mundo habla

La cumbre del G7 ha comenzado este viernes y se desarrolla en la bahía de Carbis, muy cerca de St. Ives en Cornualles con un entorno muy bonito. Este encuentro supone la primera misión internacional de Janet Yellen como secretaria del Tesoro de Estados Unidos y la primera reunión cara a cara de los ministros de Finanzas del G7 desde el estallido de la pandemia, y está presidido por Rishi Sunak, ministro de Finanzas y responsable del Tesoro del Reino Unido, así como por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.

Algunos de los líderes mundiales que han participado en dicha cumbre están dejando imágenes muy interesantes a través de redes sociales. En una de esas instantáneas que han trascendido, se observa al presidente francés, Emmanuel Macron; el líder italiano, Mario Draghi; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la canciller alemana, Angela Merkel y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.

En esa fotografía hay un detalle que ha llamado mucho la atención entre los tuiteros: todos los políticos internacionales aparecen sin la mascarilla puesta excepto Merkel, que no se la ha quitado en todo momento.

I find masks very useful when I cannot be bothered to make an effort with my make-up. Fringe on the top, mask on the bottom, and everything you need to think of is a bit of mascara. I am sure Merkel endorses this. She looks like the type of gal who would. https://t.co/aAeBwXPiSb