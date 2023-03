¿Gestionas bien los fastidios del día a día? Tolerar la frustración y la autorregulación emocional son claves

Olvidarte el móvil en casa es el principal fastidio cotidiano al que nos enfrentamos los españoles, seguido de que se te borre todo el trabajo de horas o de que la grúa se lleve tu coche por mal estacionamiento, según la plataforma Ipsos Digital. Son situaciones que contrarían a más de 6 de cada 10 personas y que no todos gestionamos igual. Lo llevan peor quienes no aprendieron habilidades emocionales en la infancia y las personas a las que les gusta tenerlo todo bajo control.

En concreto y, según este informe, al 76 % lo que más le molesta es olvidarse la cartera, las llaves o el móvil en casa; al 68 % que se te borre todo el trabajo de horas. El 61 % señala que la grúa se lleve tu coche por mal estacionamiento, por encima incluso de una discusión matutina con tu pareja que supone una fastidio para el 58 %. No son las únicas cosas que pueden sacarnos de quicio y para el 56 % lo más fastidiado es que se te estropee la caldera antes de ir al trabajo seguido de las repetidas llamadas de las comercializadoras telefónicas.

Otros asuntos que pueden contribuir a amargarnos el día o al menos una parte de él es un broncazo del jefe o pequeños incidentes en la cocina como que se te queme la cena. El hecho de que no suene el despertador a pesar de que tenías una reunión a primera hora o que tu hijo se sienta mal al despertar y haya que buscar alternativas antes de ir al trabajo también son motivo de contrariedad para muchos.

Completan la lista de fatalidades cotidianas: ir de compras y encontrarte con una cola interminable (32 %); una reunión de trabajo de última hora por lo que necesitas cancelar tus planes (29 %) que fastidia al 29; una inesperada conversación de horas de la que no te puedes escapar y no te interesa nada (27 %); que no te aprueben las vacaciones elegidas (26 %) y un diluvio universal con la ropa tendida (21 %).

Otras de las contrariedades más reseñadas, discutir con un compañero de trabajo al que aprecias, ir a lavarte el pelo y que no quede champú o levantarte y que no quede café. También nos fastidia estrenar un jersey y que se te caiga la bebida encima; comprobar que te falta el ingrediente estrella de una receta; una rabieta de tu hijo a las 8:30 horas camino del colegio; que pierda tu equipo favorito; ser el último que sale del trabajo; que nadie apruebe tu fantástica idea en el trabajo o llegar a tu casa y encontrarte con una fiesta de tu hijo.

Hay ciertas actitudes y personalidades que soportan peor estos imprevistos diarios que pueden desde costarnos dinero en el caso de una multa, por ejemplo, a obligarnos a prolongar nuestra jornada laboral en caso de no haber salvaguardado nuestro trabajo. Una óptima gestión de estas situaciones inoportunas, molestas y, a veces, incluso insufribles se aprende desde la infancia, según explica a COPE la psicóloga Isabel Aranda.

- Tolerancia a la frustración: necesitamos desde niños saber que no todo tiene por qué salir a la primera como yo quiero.

- Resiliencia: aprender de las situaciones difíciles.

- La gestión de las emociones: comprender cómo nos sentimos y saber autorregularnos.

- Relativizar: poner la situación en su contexto y comprender su importancia real. Ver lo que está en nuestra mano y lo que no.

Y hay ciertas formas de ser o perfiles psicológicos más propensos a reacciones menos óptimas ante este tipo de imprevistos, como una frustración desproporcionada, ver el día o incluso su semana arruinada por un acontecimiento de este tipo e incluso el recurso la violencia y según, Aranda, "estamos fallando en el aprendizaje en la infancia de estas habilidades de forma que esa labor en algunos casos la hacemos ya de adultos y en terapia porque los psicólogos tampoco tenemos un rol en los colegios para enseñar estas cosas".

"Hay personas que necesitan tener un control sobre las cosas y si no lo tienen, pues lo viven peor y claramente a estas personas les cuesta mucho más superar estos acontecimientos inoportunos y molestos, aunque como las demás también aprendan de esas situaciones fastidiosas", subraya Aranda.