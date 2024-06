García destaca que España es uno de los países con mayor acceso a medicamentos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado hoy que España es uno de los países con mayor acceso a los medicamentos, y el número dos del mundo en ensayos clínicos tras Estados Unidos, aunque ha apelado a acelerar el sistema de fijación y financiación de precios para que entren cuanto antes al Sistema Nacional de Salud.

Ha respondido así en el pleno del Senado a una pregunta del PP sobre las actuaciones previstas por el Ministerio de Sanidad para "facilitar el acceso y reducir la demora en la aprobación de nuevos fármacos".

El PP, a través de su Senador José Manuel Aranda, ha indicado que el tiempo desde que se aprueba un medicamento hasta que llega a los pacientes ha subido de 385 días en 2018 a 629 en 2022 -fecha de los últimos informes- y que existe una restricción de acceso al 51 % de fármacos y terapias innovadoras contra enfermedades como el cáncer.

La ministra ha reconocido que "hay margen de mejora" en los tiempos, pero ha negado los datos desglosados por Aranda, al que le ha recriminado que confunda los procedimientos de autorización de medicamentos con los tiempos de fijación y financiación de precios antes de que lleguen al Sistema Nacional de Salud.

"Creo que le he explicado ya que en España somos líderes en el acceso a nuestros medicamentos, por una vía o por otra, e incluso cuando no están autorizados y cuando todavía no están financiados", ha zanjado García.

Por ello, ha insistido en que los pacientes "si tienen acceso" en tiempo a los medicamentos y ha citado como ejemplo que cuentan con los fármacos "en el minuto uno en el que entran en un ensayo clínico" o que cada año se puede contar con entre 30.000 y 40.000 principios que todavía no han finalizado los procesos para ser incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud al considerarse innovadores o necesarios.

En este sentido, García ha destacado que el Gobierno trabaja en tres ejes para fortalecer el acceso a los medicamentos.

El real decreto de evaluación de las tecnologías sanitarias con el que se evalúa su eficacia y eficiencia, la ley de garantía de medicamentos que busca incentivos para la introducción de nuevos fármacos en el mercado español y el plan estratégico para transformar la industria farmacéutica con colaboración público-privada, ha explicado la ministra de Sanidad.