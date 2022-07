Gana 4,2 millones en el Euromillones y deja a todos de piedra con su primera compra: "Uno caro, de 20 euros"

La suerte está en las manos de los que quieren jugar y esta pareja de Inglaterra jugaron y salieron vencedores. Eso sí, al principio, no se lo creían, porque, cuando Helen Kuchczynski vio un correo sospechoso en el que decía que había resultado ganadora de un enorme premio, pensó que era una estafa. Al llamar a laLotería Nacional de Reino Unido, le confirmaron la noticia y en el hogar de los Kuchczynski se puso patas arriba. Ella y su marido, Lee, habían ganado3.665.079 libras esterlinas, que en euros resultan unos 4,2 millones.

Tras la noticia de una persona anónima que había conseguido ganar el mayor premio de Euromillones jamás jugado, unos 230 millones de euros, los Kuchczynski son los nuevos euromillonarios. Decidieron jugar un único boleto que les costó, únicamente, 23 euros. Lee Kuchczynski, quien se encontraba en su camión donde trabaja como repartidor, no dio crédito cuando su pareja le contó la noticia. “Tuve que cambiar el turno a mi jefe, porque quería llegar cuanto antes a casa”.

Una de las dos cosas sorprendentes que han hecho los Kuchczynski ha sido mantener su puesto de trabajo. Y es que Lee no quiere dejar de trabajar con su camión, ya que afirma ser una de sus pasiones en la vida y que el hecho de ser millonario no le cambiarán sus ganas de ejercer como camionero. Por otro lado, Helen, quien trabaja como administradora financiera de una ONG, seguirá también en su puesto.









La otra cosa sorprendente y, por lo que, seguro, se lleva la palma de sorpresas, es que su primera compra, tras ganar más de cuatro millones de euros, fue un objeto de 20 euros. Con ese precio, se trataría de un lujo dentro de lo barato. Pues no. Por tan solo 20 euros, los Kuchczynski se compraron un rascador para la espalda, porque el anterior que tenían se les rompió hace tiempo y querían tener uno. “Uno caro. Así lo disfrutamos mejor”, afirmó Helen. Lo cierto es que no es de extrañar para esta pareja de Kendal, ya que en las entrevistas a los medios británicos se mostraron como unas personas muy campechanas.

Eso sí, si piensan que los Kuchczynski no gastarían parte de su reciente fortuna en cosas caras, se equivocan. Porque después de comprarse ese ansiado rascador de espalda, decidieron abandonar su hogar y mudarse a una nueva casa, esta vez siendo propietarios, ya que antes vivían de alquiler en alquiler. También se lanzaron a comprar un nuevo coche, por supuesto, de alta gama. Un Audi RS4 Avant de última generación. Lo último de la lista, aunque momentánea, porque seguro que se irá ampliando, es una operación. Y es que Lee Kuchczynski se operará de una hernia que ha atrasado durante varios años debido al alto coste de la intervención médica. Después, un par de vestidos nuevos para rematar la faena y, por último, tener unos ahorros para que su hija pueda optar por una buena universidad. Eso sí, lo que han ganado, no lo quieren perder rápidamente y tratarán de no volverse locos con el dinero.