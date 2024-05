La Fundación +Vida ha realizado esta mañana el acto de entrega de la campaña ¡Ser Madre es la Leche! que durante dos semanas ha recogido más de una tonelada de leche en polvo para ayudar a cientos de madres con dificultades económicas en la alimentación básica de sus bebés.





La encargada de realizar la entrega ha sido la influencer María García de Jaime (@mariagdejaime, casi 600.000 seguidores) que ha ejercido como Madrina de la iniciativa ¡Ser Madre es la Leche! quien ha destacado que “ser madrina de esta campaña ha sido todo un honor porque he seguido muy de cerca ediciones anteriores donde he colaboradorado de otra manera. Que Fundación +Vida haya contado conmigo como madrina este año ha sido muy emocionante porque a través de las redes sociales tengo un altavoz muy grande lo que ha permitido ayudar a muchas madres con esta campaña y es la parte que me hace más feliz de mi trabajo”.

García de Jaime ha afirmado emocionada que “lo que más me alegra es ayudar aunque sea a una persona y lloré de la emoción cuando supe que se ha recogido más de una tonelada de leche en polvo con ¡Ser Madre es la Leche! porque en los momentos difíciles es cuando te das cuenta de que hay mucha gente buena” al tiempo que ha recordado sus primeros momentos como madre: “tuve mi primer hijo con 19 años, no fue nada fácil y a día de hoy, viéndolo con perspectiva y con 3 hijos, fue lo mejor que me ha pasado en la vida”.

En alusión al lema de la campaña, la influencer asegura que “la maternidad es la leche porque tiene cosas muy positivas y aunque los momentos duros muchas veces te pueden cegar, realmente siempre gana lo positivo; el amor tan grande que tú sientes es inexplicable

y no hay nada comparable a ello”

El Presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, ha destacado que “la suma del valor económico de los botes de leche en polvo recogidos más las donaciones económicas a través del portal de crowdfunding, el Bizum ONG de la fundación y la colaboración de algunas empresas es de 20.000€, una cantidad importante si se tienen en cuenta la escasez de ayudas a la maternidad desde las administraciones públicas”.



Para Ortega, “la entrega que realizamos hoy es mucho más que una simple acción de solidaridad. Es un símbolo de nuestro compromiso con la maternidad, con las madres que más lo necesitan y con los niños. Queremos que las madres con dificultades sientan que la sociedad las apoya y las valora. Que su arduo trabajo y dedicación son apreciados”.

Una de las madres beneficiarias de la campaña, Gabriela, ha dado su testimonio al recibir los botes de leche relatando que “me he quedado embarazada de mellizos con 44 años, en mi planteamiento no estaba ser madre ahora porque ya tengo 2 hijas mayores pero gracias a campañas como esta he podido seguir adelante y me siento muy orgullosa de la ayuda recibida. Me emociona porque ahora mismo las circunstancias son muy difíciles; siempre lo han sido pero que lleguen dos niños juntos es otra cosa y gracias a la labor de estas

fundaciones me siguen ayudando hoy en el cuidado de mis hijos”.



Entre los puntos de recogida de la campaña ¡Ser Madre es la Leche! Destacan universidades como la Universidad San Pablo CEU, farmacias como el grupo Farmacias Europa, Farmacia Cristina Soto y Cristina López, entre otros centros de recogida y los beneficiarios son las madres atendidas por Fundación Red Madre, Adevida y Más Futuro