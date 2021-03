El fumador contagia a 8 metros de distancia

La mayoría de los fumadores desconocen el efecto propagador del virus que tiene el humo del tabaco. Fernando es una excepción y explica en COPE “siempre que me siento en una terraza procuro elegir las mesas de la esquina o al lado de alguna que esté vacía”. Este universitario conoce bien el efecto propagador del virus a través de los aerosoles.

Se trata de uno de los descubrimientos sobre el coronavirus que cambió el conocimiento que teníamos de la propagación e infección del SARS-COV2. Diversos estudios internacionales demuestran que los aerosoles son la forma de transmisión dominante del virus y el humo favorece su dispersión a distancias superiores a los 8 metros.

Al respecto, el Dr. Rodrigo Córdoba, neumólogo y portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) explica en COPE que la infección por COVID-19 “es cinco veces más probable en jóvenes que habían usado cigarrillos electrónicos y ese porcentaje crece hasta casi siete veces más si en ese mismo periodo habían fumado también tabaco normal”.

OCHO METROS DE DISTANCIA

El Ministerio de Sanidad publicó la normativa que incluyen garantizar la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros en establecimientos de hostelería, restauración, terrazas y bares. La normativa se adoptó para todos los casos y antes de conocer que la mayor propagación del virus no era a través de las superficies en las que se depositaba, como se pensó al principio de la pandemia, si no que quedaba suspendido en el aire.

Los científicos consultados por COPE confirman que los aerosoles que transmiten el coronavirus están formados por partículas muy pequeñas en suspensión (de tamaño inferior a 100 micras), que pueden llegar mucho más allá de la distancia contemplada en el citado acuerdo del Ministerio de Sanidad y las CCAA en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. “Se han detectado partículas portadoras de virus, explica en COPE el Dr. Córdoba, capaz de infectar a 4,8 metros, y en ciertas condiciones ambientales, hasta los 8 metros”. A todo esto, hay que añadir que estas partículas son capaces de permanecer mucho más tiempo suspendidas en el aire que las partículas de un tamaño superior, algo que incrementaría el riesgo de contagio del virus.

NORMATIVA INCUMPLIDA

Fernando lleva pocos años fumando, comenzó influido por los amigos y ahora confiesa en COPE que se está planteando dejarlo porque es consciente del daño que está causando a su propia salud y la de las personas con las que convive. Sin embargo, no todos los fumadores piensan como Fernando ni son capaces de reconocer el efecto propagador del coronavirus que tiene el humo que expulsan cuando fuman.

Por si esto fuera poco, todos hemos comprobado que en la práctica no siempre se cumple en terrazas la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León y Asturias ya han adoptado esta medida al amparo del estado de alarma. Sin embargo, nos dice en COPE el Dr. Rodrigo Córdoba, “la vía más segura para alcanzar esta protección es una ampliación de las leyes reguladoras a nivel estatal”. Porque los neumólogos coinciden en señalar que una prohibición de fumar en terrazas no afectaría a los fumadores que van caminando, ya que la exposición al humo del resto de los viandantes es mucho más breve y, además, todos deben llevar mascarillas, algo que no siempre ocurre mientras estamos tomando algo en una terraza de un bar.