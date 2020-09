La FSS-CCOO vuelve a denunciar el "desprecio" del Ministerio de Sanidad al diálogo social

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha reiterado su denuncia al "desprecio" del Ministerio de Sanidad al diálogo social, después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes una serie de medidas que afectan "directamente" a los profesionales sanitarios, "sin que en ningún momento" se hayan negociado en el ámbito de negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Un ámbito de negociación que no se ha reunido durante toda la pandemia, a pesar de los problemas que se derivaron durante la misma y de las reiteradas peticiones de que se convocase para abordar todos los temas que están pendientes", han dicho desde la organización sindical.

A su juicio, la posibilidad de contratar a médicos que han aprobado el MIR pero sin obtener plaza en la convocatoria 2019/2020 y a médicos extracomunitarios, además de permitir a las comunidades poder disponer de personal estatutario para atender otras unidades o áreas que no sean las suyas "si hay déficit" son medidas aprobadas en el Real Decreto-Ley que van a permitir "movilidad geográfica o movilidad funcional" de los sanitarios "sin negociación".

Además, prosigue, alteraría los derechos recogidos en el Estatuto Marco, así como la contratación de personal sin la titulación necesaria, con "contratos precarios y abaratando" la mano de obra en el sector sanitario, "lo contrario a lo que se aconseja desde todas las instituciones europeas".

CCOO ha emplazado al Ministerio de Sanidad a convocar de forma inmediata el ámbito de negociación y que se negocien en este espacio estas medidas tomadas unilateralmente, evitando con ello la judicialización de estas medidas por "despreciar" un derecho fundamental, recogido en la Constitución, como es el derecho a la negociación colectiva.

"Desde la FSS-CCOO no se entiende que se pueda apostar por abaratar la mano de obra, con contratos de difícil encaje, cuando uno de los factores que influyen en la escasez de profesionales es precisamente contar con unas condiciones laborales y retributivas ampliamente mejorables. Asimismo, no se pone en valor a los profesionales que sí han aprobado el examen de residente, y que como venimos denunciando mantienen unas condiciones laborales y retributivas que no se corresponden con la labor desempeñada, altamente cualificada", ha zanjado el sindicato.