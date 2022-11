La forma en la que puedes recargar el abono de Madrid sin moverte de casa: en menos de un minuto

El mes pasado, la Comunidad de Madrid redujo un 50% el precio de los abonos transporte de 30 días, lo que se mantendrá hasta el 31 de diciembre de este año. De esta manera, a la disminución anunciada del 30% del coste que se aprobó el pasado mes de julio, se le ha añadido ahora un descuento de otro 20%. Por su parte, tal y como ya estaba establecido con anterioridad, el título multiviaje es un 30% más barato sobre su importe original.

Como consecuencia, el Abono Joven 30 días, al que tienen acceso los menores de 26 años, pasa de costar 20 euros a la mitad, 10 euros. Al igual que las tarifas de los abonos B3, C1 y C2 pasará a 41 euros mensuales, en vez de 82 euros. Mientras que los mayores de 65 años pagan 1,6 euros mensuales, en lugar de los 3,30 hasta ahora. Y los títulos de Metro, Metro Ligero y EMT de 10 viajes, que disponen de la reducción del 30% de su precio, cuestan 8,5 euros, siempre que se utilicen dentro de la zona A.

Es por esto por lo que mucha gente que no lo tenía comenzó a hacerse el bonobús para poder moverse por Madrid con mayor libertad y a menos precio. A raíz de esto, también se han puesto en marcha otros portales para facilitar el uso del abono de la Comunidad de Madrid.









Aplicación 'Tarjeta Transporte'



El pasado 1 de julio, se lanzó la aplicación 'Tarjeta Transporte', que permite a los usuarios del transporte público de la capital recargar el saldo de su tarjeta a través de su propio teléfono móvil. A excepción de los billetes sencillos, el resto de abonos ya están disponibles en la aplicación y ya se pueden recargar o añadir viajes a su Tarjeta de Transporte Público (TTP) sin tener que acudir a los estancos o las máquinas de los metros. Por el momento, está aplicación solo está disponible para dispositivos con el sistema Android 4.0 o superior y para dispositivos Apple.

En primer lugar, tras descargar la aplicación, debe registrar la tarjeta con la que vas a querer hacer el pago del abono. Una vez relleno este campo, no tendrás que volver a hacerlo y solo tendrás que activar el NFC del teléfono. De esta manera, valdrá con acercar la tarjeta al móvil para ver el número de viajes que quedan y recargar todos estos títulos. Una vez registrada la tarjeta de crédito, el resto del proceso es muy rápido y así podrás recargar el abono en tan solo unos segundos.

Además, lo usuarios podrán tener a mano las facturas de sus comprar, evitando así perder el ticket por si lo necesitan en algún momento. De la misma manera que podrán comunicar incidencias desde la aplicación y recibir información importante relacionada con el transporte público de la capital.

A pesar de ello, para quienes no tengan acceso a esta aplicación del móvil, todas estas funciones podrán seguir llevándolas a cabo en estaciones de Metro, Cercanías o estancos. No obstante, ya no está disponible la carga en la red de cajeros de Caixabank.