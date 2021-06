Fiscalía investiga al alcalde de Rafelbunyol (Valencia) por vacunación covid

La Fiscalía de Valencia está investigando al alcalde de Rafelbunyol, Fran López, al ex secretario general de CCOO en la Comunidad Valenciana Arturo León y al secretario de Salud de UGT PV, Jesús García, por una posible vulneración del turno debido en la vacunación contra el coronavirus.

"Actualmente se llevan en la Fiscalía de Valencia dos diligencias de investigación en las que se investigan sendas denuncias por saltarse el turno de vacunación contra dos representantes sindicales de UGT y CCOO y contra el alcalde de Rafelbunyol, estando en fase de instrucción", ha informado el Fiscal Portavoz de Valencia en referencia a las personas citadas.

El alcalde de Rafelbunyol (Valencia), el socialista Fran López, reconoció que se vacunó contra el coronavirus antes de su turno porque se lo ofrecieron y no lo pensó, y pidió disculpas, aunque no ha dimitido. El PSPV-PSOE le ha abierto un expediente disciplinario y le ha suspendido cautelarmente de militancia por aceptar ser vacunado contra la covid-19, pese a no estar incluido en ninguno de los grupos de riesgo, antes de su turno de edad.

El ex secretario general de CCOO en la Comunidad Valenciana Arturo León confirmó que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y defendió la legalidad y la ética de su vacunación, pero también insistió en que quería preservar "el buen nombre" del sindicato, razón por la cual renunció a su cargo ante la polémica desatada porque se le administrara la primera dosis contra el coronavirus.

Por su lado, el secretario de Salud de UGT PV, Jesús García, admitió haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus a pesar de ser liberado sindical y, por tanto, no estar en la primera línea sanitaria. Puso su cargo a disposición del sindicato, pero la Ejecutiva respaldó su actuación por su responsabilidad profesional.

La Fiscalía de Alicante formuló ayer denuncia contra los alcaldes de los municipios de La Nucía, El Verger y Els Poblets al cierre de las diligencias de investigación iniciadas sobre la supuesta recepción irregular de la vacuna contra la covid-19 por parte de varios cargos públicos de la provincia, según se supo ayer.

Tras el análisis de los informes solicitados a la Conselleria de Sanidad, la Fiscalía señalaba ayer que existen indicios racionales para considerar que el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP), y los alcaldes de Els Poblets y El Verger, Carolina Vives y Ximo Coll, matrimonio y ambos del PSPV-PSOE, recibieron los viales infringiendo el protocolo establecido, al no formar parte de los grupos prioritarios de vacunación. También los alcaldes de El Verger y Els Poblets han sido suspendidos de militancia por el PSPV.