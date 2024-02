El 14 de febrero diremos adiós a la TDT: ¿qué tengo que hacer si dejo de ver los canales de televisión?

El 14 de febrero todos los canales de televisión de definición estándar (TDT) dejarán de estar disponibles, una modificación que puede dejarnos sin posibilidad de ver los canales habituales en abierto. ¿Está preparada mi tele para este cambio? ¿Qué tengo que hacer si dejo de ver esas cadenas?

13 años después del apagón analógico y la llegada de la TDT a los televisores, decimos adiós a esta tecnología. La desaparición de los canales que emiten en definición estándar (SD), el tercer dividendo digital, será mucho más sencillo y menos costoso que los anteriores, porque se supone que la mayoría de los televisores y las antenas están adaptadas ya. Será lo más habitual, pero te vamos a dar las claves para que verifiques si tus televisores están preparados para este cambio, y de qué hacer si no lo están.





Adiós a la TDT





En 2010 se produjo el apagón analógico en nuestro país. Las comunidades de vecinos tuvieron que cambiar los amplificadores de las antenas colectivas y en nuestros televisores, no preparados para esta tecnología, colocamos decodificadores digitales para no quedarnos sin señal de televisión.

Fue toda una revolución, un proceso paulatino en el que nos compramos, solo ese año seis millones de televisores que no requerían decodificador digital. 10 años después, en 2020, la irrupción del 5G reclamaba espacio radioeléctrico, el mismo en toda la Unión Europea. Eso supuso que muchos canales tuvieron que moverse para liberar banda ancha, y nos obligó a resintonizar nuestros aparatos y a volver a adaptar las antenas.

Estamos a punto de afrontar el tercer dividendo digital: la desaparición de los canales que emiten en definición estándar para dejar paso al Full HD, en alta definición.

Nada tendrá que ver el impacto y la complicación que supuso aquel primer dividendo digital.





¿Cómo puedo comprobar si recibo estos canales?





Aparte del bombardeo mediático, las cadenas con canales que van a desaparecer están emitiendo una advertencia en todos sus formatos, en el SD que es el que se apagará, y en alta definición también.

Nos hemos puesto en contacto con Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación, para que nos guíe y su recomendación es que, si no lo hemos hecho ya, resintonicemos las teles que tenemos en casa. “Es un ejercicio muy sencillo-explica-.Vas a la configuración del menú y vuelves a sintonizar todos tus canales. En casi todos los canales (porque algunos ya solo emiten en alta definición) vas a encontrar dos versiones la que vas a seguir viendo es la que pone HD en un ladito. Con lo cual si alguien se encuentra que los canales que habitualmente ve no son la versión HD, sino la versión estándar únicamente (lo normal es que salgan las dos) puede encontrarse con un problema, pero solo si compruebas que no recibes el canal de forma doble”.





Puede ser de la tele o de la antena

Hace ya casi dos décadas que la gran mayoría de los televisores que se vendían estaban preparados para el HD. “Pero es cierto que hubo un pequeño desajuste -nos cuenta Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación-y durante un tiempo se siguieron vendiendo televisores analógicos e incluso algunos que se vendían como HD no permitían ver la televisión con esa calidad, solo vídeos, pero la gran mayoría de los hogares no suelen tener ya televisores analógicos, al menos no como televisor principal”.

Pero puede quedarnos alguno en la cocina o en la habitación, de esos que nos da pena tirar y que usamos mucho menos que el televisor principal. Si tenemos uno en el que ponga HD REDI, habrá problemas. Si uno quiere seguir manteniéndolo porque está en una segunda vivienda, o es un televisor auxiliar, en este caso “por 15 0 20 euros podemos comprar un adaptador, un sintonizador, un periférico, un aparatito que se conecta al televisor, que le va a permitir ver estos canales, con menos calidad, pero los podrá ver sin problemas”.

Otro problema puede estar en la antena. En este caso nos recomienda Perales, debemos ponernos en contacto con el profesional que nos hizo la instalación en los anteriores cambios para que compruebe por qué no recibimos esos canales.

“Pero lo normal es que las antenas ya estén adaptadas y que como mucho, tengamos que comprar un pequeño aparato para el televisor, en caso de que no podamos ver estos canales”, matiza Alejandro Perales.