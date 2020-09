Fast & Furious 9: Vin Diesel, como un cohete en el póster fan del salto al espacio de la saga

MADRID, 20 (CulturaOcio)

Hace apenas unos días, la actriz Michelle Rodríguez pareció confirmar los rumores que apuntaban a que la novena película de la franquicia Fast & Furious se trasladaría, al menos en parte, hasta el espacio exterior. Desde entonces, los fans de A todo gas han hecho todo tipo de comentarios entusiastas, incluyendo algunos espectaculares pósters para la cinta.

En el caso del artista BossLogic, un experto en el mundo del fan art, su última publicación muestra a Dominic Toretto de Vin Diesel junto a su inseparable coche, mirando directamente a una gran nave espacial que parece preparada para despegar. Y el resultado es, cuanto menos, espectacularmente prometedor.

https://www.instagram.com/p/CE_3HvGjGsF/?utm_source=ig_web_copy_link

Durante mucho tiempo, los fans han bromeado con la idea de que la única forma de que la franquicia se superase a sí misma sería llevar la acción fuera de órbita. Parecía una idea descabellada, pero tratándose de Toretto y su familia, todo es posible, incluyendo los viajes espaciales.

A principios de año, Ludacris ya bromeó con la posibilidad de una aventura espacial para Toretto y su Familia, pero fue Rodríguez quien pareció confirmarlo sin querer. "Oh no, ¿cómo se han enterado de eso? ¿Ves lo que sucede? Se supone que nadie debería saber eso", dijo la actriz en una entrevista con The Jess Cagle Show, antes de intentar arreglarlo diciendo que "de ninguna manera, yo no tengo la suerte de llegar al espacio", aunque alguno de sus compañeros sí lo hará.

En la nueva cinta, el equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado. Está previsto que Fast & Furious 9 llegue a los cines españoles el 2 de abril de 2021.