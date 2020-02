La familia Marley, Island Records y UME anuncian el año de celebración del 75º cumpleaños Bob Marley

MADRID, 5 (CHANCE)

Han pasado ya 75 años desde que naciera el mítico cantante Bob Marley. La familia Marley, UMe y Island Records han dado comienzo al año de MARLEY75 en conmemoración del icono legendario, Bob Marley. Y comienzan celebrando su 75 cumpleaños y el 40º aniversario de su clásico 'Redemption Song'.

En honor al Mes de la Historia Negra, ya en marcha, y para marcar el comienzo de todas las celebraciones de MARLEY75 en este año 2020, el video musical oficial de 'Redemption Song' se estrena hoy en el Canal de YouTube de Bob Marley. Creado por los artistas franceses Octave Marsal & Theo De Gueltzl con una animación impresionante y con 2747 dibujos originales, utiliza poderosos símbolos para amplificar la magnitud de las letras e importancia de la canción en el mundo de hoy. El vídeo destaca la contribución de Bob para dar más poder a la civilización negra, así como su manifestación de esperanza y recuperación para toda la humanidad.

Inspirado en el hogar de Bob en Jamaica, el enfoque artístico fue ilustrar el mundo imaginario de Bob Marley de una manera que estimula altamente la autorreflexión. "Llevamos a la audiencia en un viaje a través de alegorías y representaciones de la historia de la esclavitud y de Jamaica, la cultura rastafari, el legado de los profetas (Haile Selassie el primero, Marcus Garvey, Malcolm X), así como la vida personal de Bob "explican Marsal y De Gueltzl. La secuencia de apertura invita al espectador a la guitarra de Bob, una metáfora visual de la mente de Bob y la nuestra, en una búsqueda de la Redención.

Además, basándose en la filosofía rastafari, otro elemento vital de la narrativa del video es sobre la valoración de la naturaleza, nuestra Tierra y la Madre Tierra.

ACTOS MARLEY75 EN HONOR DE BOB

La celebración de MARLEY75 englobará todo lo relacionado con el artista en la música, moda, arte, fotografía, tecnología, deporte y cine, permitiendo a los fans acceder a los archivos del legendario artista. Un nuevo y excitante contenido será lanzado a lo largo de todo el año en la plataforma de Youtube.

Los festivales musicales que inauguran el MARLEY75 comienzan esta primavera. Encabezado por Ziggy Marley y Stephen Marley en The BeachLife Festival. Esta aparición especial y colaborativa contará con Ziggy Marley y Stephen Marley realizando una extensa interpretación del catálogo de canciones de Bob Marley para celebrar su 75 cumpleaños en un evento de tres días llenos de música, arte y cultura culinaria junto al mar.

En esta era digital, Bob Marley sigue siendo uno de los artistas póstumos más seguidos en las redes sociales, y MARLEY75 servirá para llevar su música y mensaje al primer plano digital, llegando a nuevas audiencias y perspectivas con contenido y tecnología innovadora. Durante todo el año también se revelarán eventos especiales en vivo, contenido digital exclusivo, grabaciones, exhibiciones, además de tesoros singulares y desenterrados.

75 AÑOS DESPUÉS DE SU NACIMIENTO, LA MÚSICA DE BOB MARLEY SIGUE INSPIRANDO GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN

La música de Bob Marley continúa inspirando generación tras generación, ya que su legado sigue vivo a través de sus mensajes de amor, justicia y unidad, un sentimiento que se necesita más que nunca en 2020. En conjunto con Tuff Gong y UMe, una división del Universal Music Group, la familia Marley continuará garantizando la más alta calidad, integridad y cuidado para honrar el legado de Bob y celebrar una de las figuras más importantes e influyentes del siglo XX.

Una cuarta parte de toda la música Reggae escuchada en los Estados Unidos es Bob Marley. Legend de Bob Marley es el decimonoveno álbum más vendido de todos los tiempos y la quinta recopilación de éxitos más vendida en la historia de los Estados Unidos.

A lo largo de la historia, ningún artista ha dominado el mundo de la música como Bob Marley. Un icono musical, político y espiritual de proporciones míticas, tanto poeta como profeta, Marley fue el primer artista jamaicano en dar voz a las luchas de su pueblo y la cultura rastafari, y el primero en ganar fama mundial.

'REDEMPTION SONG' ES CONSIDERADA UNA DE LAS MEJORES CANCIONES DE LA CULTURA POPULAR

En octubre de 2020 se cumple el 40º aniversario de 'Redemption Song' extraída de su noveno álbum 'Uprising' (Island Records), lanzado en octubre de 1980 y que se inspiró en un discurso del "The Work That Has Been Done" del panafricanista Marcus Garvey y es considerada por muchos como una de las mejores canciones jamás escritas en la cultura popular. En un momento en que la agitación política y la opresión se sienten más frecuentes que nunca, 'Redemption Song' mantiene una potencia y un poder conmovedor y actúa como un testamento duradero y brillante para la gente en la voz de Marley. El catálogo de música de Bob Marley ha acumulado miles de millones de streams y ha vendido millones de álbumes en todo el mundo, mientras que su compilación de éxitos, Legend, sigue siendo el álbum de reggae más vendido del mundo y el álbum más duradero en la historia de la lista de álbumes de catálogo de Billboard.

Os iremos informando adicional sobre los eventos de MARLEY75.