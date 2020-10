Extremadura.- Vara apuesta por vincular la Sanidad a un impuesto para que la gente "visibilice que la está pagando"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por vincular algún impuesto como el IVA a la Sanidad para que la población "visibilice que la está pagando" y de esa manera disponer de "más recursos" que eviten que el sistema sanitario se siga deteriorando, ha dicho.

"Hay que vincular la Sanidad para que la gente visibilice de verdad que la está pagando. Eso es decir un impuesto del que dependa la Sanidad, y yo creo que el mejor es el IVA, porque de esa manera conseguiremos poder tener más recursos, y sin más recursos se nos va a deteriorar la Sanidad", ha espetado.

Así, tras defender que en materia de financiación autonómicas "más que hablar de cuánto" habría que hablar de "para qué" y de qué tipo de Sanidad se desea tener en España, ya que si se quiere disponer de "la mejor" hace "falta dinero", ha indicado que en alguna conversación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha planteado a ésta que vincule "algún impuesto a la Sanidad".

Al respecto, durante su participación este miércoles en el Encuentro 'Repensando la sanidad española: una nueva sanidad para la nueva normalidad', organizado por El País y Roche Farma, y recogido por Europa Press, Fernández Vara ha considerado que "el mejor" impuesto para ello podría ser el IVA, para además contribuir a evitar que se siga defraudando con el mismo en el país.

"Vinculemos la Sanidad al IVA, que la gente cuando dice 'con IVA' o 'sin IVA' sepa que se está jugando su vida y la de su familia, a ver si sigue pagando la gente sin IVA", ha argumentado Vara, quien ha ahondado en que se quiere tener "la mejor Sanidad en un país que defrauda 130.000 millones de euros al año".

En este sentido, ha rechazado que "el malo" sean el Estado y los gobiernos para los ciudadanos en materia sanitaria, y ha apostado por hacer "un poco de autocrítica" por parte de la ciudadanía también. "Hagamos un poco de autocrítica y digamos 'oye, algo tendremos que ver el conjunto de la ciudadanía'", ha apuntado en alusión a la defraudación con el IVA.

SIN PARTIDISMOS

Al mismo tiempo, ha incidido también en que "la sanidad no se puede manejar en términos partidarios" porque España tiene "un gran sistema sanitario, que es verdad que se está deteriorando" pero con el que hay que tener "cuidado" porque "viene un progreso tecnológico, terapias avanzadas, terapias genéticas y diagnóstico por imagen" para los que van a ser necesarios "recursos nuevos" que ahora no se tienen.

Sobre este respecto, ha reconocido que en España se va "arrastrando y arrastrando" un déficit en materia sanitaria "como mínimo" de 6.000 millones de euros.

"Si tú vas al Consejo Interterritorial y le preguntas a los consejeros cuánto tienen en la cuenta 409, que son las facturas pendientes de asignar al presupuesto, nos daremos cuenta de que cuando acaba el año todos tenemos ahí una cajita de facturas pendientes que no hemos pagado, y que están pendientes de asignar a presupuesto, y que las pagas luego en el mes de enero o en el mes de febrero y las contabilizas entonces, y nos daremos cuenta de que al sistema le faltan como mínimo 6.000 millones de euros... y lo vamos arrastrando y arrastrando", ha señalado.

COGESTIÓN EN SALUD PÚBLICA

Fernández Vara ha apostado también por una reforma de la Ley General de Sanidad en España que establezca que las competencias en materia de Salud Pública con "compartidas y por tanto cogestionables" entre el Gobierno central y las CCAA, a través de un órgano común que dependa del Ministerio de Sanidad, donde estén sentados el titular de dicho departamento estatal y los consejeros autonómicos.

En esta línea, como lecciones aprendidas durante la pandemia del Covid-19, Vara ha considerado que cuando se cerró en las navidades del año 2001 el proceso de transferencia de la Sanidad al conjunto de las CCAA "nos equivocamos de no haber hecho una salvaguarda de la salud pública".

Así, ha expresado que si bien fue acertado a su juicio haber transferido la gestión, a su juicio no debería haberse transferido "la decisión en materia de salud pública", ya que "los virus y bacterias no conocen de estatutos de autonomía y no por tanto no tiene ningún sentido que las decisiones en materia de salud pública se tomen en el territorio y no de forma común para todos".

Al respecto, y tras reconocer que él (que en aquel momento era consejero de Sanidad y negoció las transferencias para Extremadura) no lo planteó así, ha subrayado la necesidad a su juicio --para intentar alcanzar la "verdadera cogobernanza, que significa gobernar juntos"-- de articular una Agencia de Salud Pública "alrededor de lo que significa" el Instituto de Salud Carlos III para con el ministro y los consejeros de Sanidad de las CCAA presentes "cogestionar y codecidir".

"Esto nos debería enseñar que no se pueden volver a repetir las dudas que en este momento se han producido" porque "han quebrado muchas cosas en este tiempo", entre ellas la "relación de confianza" entre los pacientes y el sistema, porque "hay mucha gente que no entiende el que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo con más soltura en la toma de decisiones", ha incidido.

Finalmente, y tras reconocer que la pandemia del Covid-19 "era algo nuevo para todos y no siempre se ha acertado", el presidente de Extremadura ha defendido también que la toma de decisiones de la desescalada "se hizo muy bien como concepto", aunque cree que "al final se precipitó", ya que "la posibilidad del verano hizo que se precipitara". "No hubiera pasado nada porque hubiéramos esperado 15 días más", ha señalado, como se hizo en Extremadura.