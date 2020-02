“Me extirpé el pecho y los ovarios para librarme del cáncer”

Mi madre murió joven de cáncer, mi abuela también. En mi familia ha habido muchos casos de esta enfermedad en mama y ovarios y en edades dramáticamente tempranas. Siempre pensé que yo tenía todas las papeletas. Mucho había oído hablar de la lucha contra el cáncer desde la prevención, no fumar, no beber, ejercicio... consejos que seguía con mayor o menor acierto pero sabiendo que en mi caso, la genética jugaba un papel determinante.

Entonces ya había oído hablar de los estudios genéticos que te permitían saber si presentabas esa mutación genética que elevaba exponencialmente el riesgo de padecer cualquiera de estos tumores. Me informé y decidí acudir al consejo de genética del Hospital Clínico de Madrid. En una primera consulta valoraron si era apta para el estudio. Pero mi árbol genealógico del cáncer era tan extenso que no hubo duda alguna. La prueba consistía en una simple extracción de sangre.

En aquel entonces se hablaba de que la actriz Angelina Jolie se había sometido a una doble mastectomía para prevenir precisamente un cáncer de mama hereditario. Que lo hiciera público me pareció una gran idea. Era una forma de dar a conocer algo que en España ya se estaba haciendo pero que era bastante desconocido y que podía llegar a salvar a muchas vidas.

Después de tres largos meses llegaron los resultados. Me había preparado para lo peor, pero desde que decidí entrar en este largo proceso lo tenía claro, si era portadora del dichoso gen me iba a operar. Contaba con el apoyo de toda mi familia. Además ya había tenido tres hijos y era el momento. Recuerdo que fui a recogerlos con mi marido. Iba temblando y la noche anterior apenas pude dormir. El resultado fue positivo: tenía el BRCA1.

Aunque en cierta forma me lo esperara, no pude evitar hundirme. En el despacho había varios médicos que enseguida me contaron todas las opciones posibles, desde un seguimiento intensivo para detectar un incipiente tumor, hasta la solución mas agresiva, pero también más segura; extirpar el pecho, los ovarios y las trompas.

Mi familia y mis amigos me decían que era muy valiente, pero yo no lo veía así. Decía que era cobarde porque quería evitar pasar por lo que había sufrido mi madre. Tras otro análisis, que no hizo más que confirmar el diagnostico, todo fue sucediendo muy rápido. No había tiempo que perder, ya que no había signos de enfermedad y la probabilidad de desarrollarla era ya alta.

En este proceso entraban en juego varias disciplinas; cirujanos, oncólogos, plásticos. También psicólogos que tenían que comprobar que estaba realmente segura, preparada y perfectamente enterada de lo que venía después; varios meses complicados, posibles secuelas psicológicas, una menopausia prematura, descalcificación, varias operaciones para reconstruir el pecho, incluso posibles rechazos a las prótesis. Pero desde el primer momento les sorprendió que lo tuviera tan claro.

La operación fue en noviembre. Ese día estaba como un flan. Recuerdo estar esperando en la antesala del quirófano tumbada en la camilla y oyendo hablar a los médicos. Cuando entré había muchísimos, me asusté un poco, pero enseguida me animaron y aplaudieron mi decisión.

La recuperación fue lenta, casi 15 días en el hospital sin apenas ver a mis hijos. Desde entonces, alguna pequeña complicación, más entradas en el quirófano, revisiones, controles y pequeños retoques estéticos. Pero sin lugar a dudas ahora puedo decir que fue una gran decisión que me ha permitido vivir mucho más tranquila.