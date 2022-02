Un experto en salud pública explica cuál es la verdadera función de las mascarillas frente a ómicron

El uso de mascarillas en exteriores seguirá siendo obligatorio en nuestro país, tal y como se ha acordado en el Congreso de los Diputados.

Las mascarillas se tendrán que utilizar en todas las situaciones. Una medida que fue impuesta el pasado mes de diciembre ante el incesante aumento de casos durante la sexta ola, marcada de forma notable por la variante ómicron.

El Gobierno ha conseguido sacar adelante, con 162 votos a favor, 153 en contra y 28 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley que recoge la obligatoriedad del empleo de las mascarillas por el gran incremento de casos durante la sexta ola de la pandemia de COVID-19, pese a las críticas de la oposición y de sus socios parlamentarios.





Durante el debate de la convalidación de la norma, celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas que han apoyado tradicionalmente al Ejecutivo durante esta legislatura han avanzado que no se opondrán a la convalidación del decreto, pero no tanto por confianza en la medida --consideran en su mayoría que no es efectiva en la sexta ola--, sino porque el Gobierno ha metido otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021, lo que dificulta el voto en contra.

La norma, que ahora se tramitará como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia tal y como se ha acordado este martes, establece el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante cualquier espacio cerrado o al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos.

El texto también establece las excepciones a esta obligatoriedad, como puede ser durante la práctica de deporte individual o de actividades en el exterior, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas no convivientes.

Asimismo, tampoco están obligadas a llevar mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.

La opinión de los expertos sobre las mascarillas en Exteriores

Con estos datos encima de la mesa, han sido varios los expertos que se han pronunciado en las últimas horas sobre la verdadera efectividad de seguir usando mascarillas en exteriores, y la realidad es que existe cierta división.





En este siendo, uno de los médicos que ha sido más rotundo en su explicación ha sido Juan Antonio Sanz Salanova, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, que ha dejado claro el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores no tiene sentido, ya que el mayor número de contagios, en estas semanas marcadas por ómicron y durante toda la pandemia, se producen en interiores: "La evidencia es que los contagios se producen sobre todo en interiores (...) Evitando aglomeraciones, no tiene ningún sentido. Pero hay que diferenciar entre un paseo por el campo o ir por la calle Preciados en rebajas".