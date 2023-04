El eterno debate en el cine y otros espectáculos: ¿Es legal que nos prohíban entrar con comida de fuera?

Ir al cine siempre es un buen plan para evadirnos un poco de la rutina del día a día y pasar un buen rato con familia o amigos. Pero puede convertirse en un mal trago si decidimos llevar de casa algún aperitivo o picoteo para disfrutar mientras vemos la película. Aunque desde siempre la polémica ha estado más o menos presente, últimamente es cierto que se ha avivado algo más el eterno debate de la comida en el cine. ¿Podemos entrar con comida de fuera o no?

Algunas cadenas de cines lo tienen claro y es que recientemente han puesto carteles en los que se advierte a sus clientes que está prohibido entrar en sus salas con comida que no se haya comprado dentro de sus establecimientos. Algo que no han dudado en publicar en redes sociales muchos usuarios indignados por la medida, como el popular tuitero 'El Hematocrítico' que llegaba a preguntarse hasta qué punto es legal esta limitación al entrar a ver una película.





“Nosotros creemos que esa prohibición es ilegal, y lo que es legal es introducir comida o bebida siempre y cuando en el interior del recinto se permita el consumo de bebida y comida”, afirma el portavoz de la OCU, Enrique García. Precisamente en esos términos lo recoge la normativa de la Dirección General de Consumo, en una recomendación del año 2017, donde se considera esta práctica de prohibir la introducción de comida y bebida, estando permitido el consumo de estos mismos productos cuando son adquiridos en su interior, como “ilegal y tiene carácter abusivo”.

No obstante, desde la OCU precisan que un cine, un teatro o cualquier otro espacio de este tipo puede prohibir el consumo de bebida y comida en su interior, porque “está en su libertad ejercer y prestar su servicio como considere adecuado”. “Lo que no puede hacer es permitir la suya y no permitir la de fuera”, insiste Enrique García.

Dejando aparte la polémica en los cines, también hay otros espacios en los que podemos tener problemas a la hora de consumir alimentos comprados en otro sitio. “En los teatros suele ser habitual también la prohibición total de consumo de comida, porque puede ocasionar una molestia al resto de asistentes”, comenta García. Pero es verdad que, por ejemplo, en algunos musicales o espectáculos en los que se ofrece servicio de bar para comprar palomitas, aperitivos y bebidas, nos pueden exigir entrar al teatro solo con productos adquiridos allí y ponernos trabas si llevamos algo de fuera, como sucede en el caso de los cines.

“Lamentablemente en otro tipo de espectáculos, como pueden ser los festivales o los conciertos, ocurre lo mismo. Pero si se permite el consumo de alimentos y bebidas en su interior, no pueden prohibir que se acceda con comida de otro sitio”, aclara el portavoz de la OCU. Es decir, la norma es igual para cualquier lugar de ocio, como también son los parques de atracciones o los centros comerciales.

La recomendación de OCU en todo caso es clara. “Con la legislación en la mano, se trata de una práctica ilegal y abusiva, y el consumidor afectado podría poner una hoja de reclamaciones al organizador de ese espectáculo o al responsable de ese establecimiento”.