Estos son todos los pasos que tienes que dar si te roban la cartera: ¿y si te quitan el carnet de conducir?

En nuestra cartera llevamos muchas veces todo lo necesario para poder vivir el día a día: tarjetas de crédito, DNI, dinero o la tarjeta sanitaria. Siempre debemos tener cuidado para no extraviarla, pero en ocasiones ocurre, y es como si las puertas del infierno se abrieran ante nosotros.

En la mayoría de casos, el dinero es lo de menos, ya que nunca se suele llevar mucho efectivo encima, pero la pérdida de las tarjetas y de la documentación da inicio a un periplo por el que a nadie le apetece pasar. Esto es lo que debes hacer si te roban la cartera para minimizar los daños:

Pasos a seguir

Es importante saber qué hacer cuando te roban la cartera, ya que no es raro que ocurra, especialmente si vives en grandes ciudades, donde los cacos parecen sabérselas todas.

1. Bloquea tus tarjetas

Siempre es el primer paso que hay que dar, ya que los cacos te pueden hacer un roto importante en tu cuenta bancaria.

Llama inmediatamente a tu banco e informa de la situación. El bloqueo será instantáneo. En muchos casos puedes hacer esto desde la propia app de tu entidad bancaria.

2. Denuncia el robo de tu cartera

El segundo paso cuando te roban la cartera es presentar la correspondiente denuncia en una comisaría de policía.

También puedes hacerlo por teléfono o mediante el servicio de denuncias online, aunque en estos dos casos también tendrás que pasarte por la comisaría para firmar el justificante.

Especifica en tu denuncia todo cuanto llevabas en la cartera sustraída (tarjetas, documentación, dinero…) y describe cómo era.

Aunque muchas veces la cartera o, al menos, su contenido, no se podrá recuperar, es importante efectuar la denuncia, ya que al dejar constancia del momento en el que se produjo la pérdida o robo podrás demostrar que las compras que se hubieran podido realizar con tus tarjetas no son obra tuya. También podrás evitar posibles problemas de suplantación de identidad por un uso fraudulento de tu DNI.

3. Comprueba los movimientos de tus cuentas bancarias

En ocasiones, aunque hayas actuado con rapidez a la hora de bloquear tus tarjetas, los ladrones pueden haberse adelantado y haber realizado algún cargo en tus cuentas.

Revisa los movimientos de las mismas de la forma más minuciosa posible durante unos días. Recuerda que algunas compras internacionales no se reflejan hasta pasados algunos días.

¿Y si te roban o pierdes el DNI o el carnet de conducir?

El DNI es el documento más importante que debes gestionar, ya que te hará falta para solicitar el resto de documentos que te hayan robado. Debes pedir una cita previa online en comisaría, y acudir a ella con una foto de carnet.

Resuelta la duda del DNI, viene la pregunta sobre el carnet de conducir, ¿puedo conducir sin él?. Lo primero que debes hacer es conseguir un duplicado del permiso de conducir. Solicita una cita previa online en la Jefatura de Tráfico. Llegado el momento, deberás presentar tu pasaporte o DNI y una foto reciente de carnet.

Mientras se tramita el duplicado te entregarán un certificado provisional que tendrá validez hasta que recibas por correo postal el duplicado definitivo.

Estas son las gestiones más importantes que hacer si te roban la cartera, pero no son las únicas. Si llevabas en ella la tarjeta sanitaria, la del metro o autobús, o tu carnet de estudiante, también deberás solicitarlas de nuevo. Antes de nada, comprueba si tienes algún seguro que cubra este tipo de robos y te facilite un poco el mal trago.

Recomendaciones para evitar que te roben

-No exhibas tu dinero. Si acabas de cobrar un trabajo en cash o simplemente tu tía, la rica, se ha vuelto generosa y te ha dado propinilla por dejarte acariciar los mofletes y plantarte dos besos, no es necesario que lleves encima todo lo que te ha dado. Y si lo llevas, sé prudente y no lo muestres en público.

-Pónselo difícil a los ladrones. Usa riñoneras situadas siempre al frente, bolsos de difícil acceso a su interior o elementos antirrobos.

-Extremar las precauciones en las multitudes. Un ambiente con mucha gente atrae a los ladrones más que a ti el cajón de las galletas cuando te entra hambre.

-No uses el bolsillo trasero. Todo lo importante debe estar situado en el bolsillo delantero. Y si llevas bolso, siempre hacia delante y bien sujeto.

-Distribuye tus objetos de valor. Si tienes bolso, bolsillos interiores o riñonera, ¿por qué llevar todo lo importante en un único lugar?

En cualquier caso, y aunque te sientas seguro, extremar las precauciones nunca está de más. ¡Y no hay que olvidar el sentido común! Sí, ese que todos tenemos y no siempre utilizamos.

El caso 'Dani Martín'

El cantante Dani Martín ha hecho un llamamiento para pedir ayuda y recuperar un objeto de un incalculable valor sentimental. Al artista le robaron la cartera con el DNI y las tarjetas pero pero lo que le preocupa es que también ha desaparecido una fotografía que guardaba con enorme cariño de su hermana Miriam, que murió repentinamente con solo 32 años.

A través de un vídeo difundido por sus redes sociales, Dani Martín explica que le "robaron la cartera con el DNI, el permiso de conducir, las tarjetas de crédito... Que no valen para nada" pero "lo que más me duele es que llevaba una foto de mi hermana, preciosa, y es una putada", por eso pide que "si alguien se le ocurre devolverla porque en realidad no quiere eso, yo sí ,tiene mucho valor para mí".

Miriam Martín murió en 2009 de forma repentina a causa de un infarto cerebral, un trágico suceso que desencadenó en una depresión en el artista que llegó a reconocer que aunque la muerte de su hermana nunca la superará para él resultó liberador escribirle la canción 'Lamento'.