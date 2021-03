Estos son los productos de los supermercados españoles que dejan a los 'guiris' estupefactos

Cuando un español visita Estados Unidos suele sorprenderle la cantidad de productos que se venden en sus supermercados. Muchos de ellos, en tamaño 'King Size' como bebidas, snacks, dulces... Algo impensable en nuestro país. Hay muchísima variedad de galletas, chocolates, golosinas, refrescos y en general cualquier producto azucarado. Pasillos y pasillos de todo tipo de variedades. Además, los precios en las tiendas no incluyen impuestos. Así que si vas con dinero justo es mejor no apurar mucho, porque en caja sube el precio de manera significativa.

Pero, ¿qué le puede sorprender a un norteamericano de nuestros supermercados? Una americana que lleva varios meses residiendo en nuestro país está triunfando en la red social Tik Tok al contar esas 'peculiaridades' de nuestros supermercados que a nosotros no nos llaman la atención para nada. Lo primero en lo que se fija esta joven es en las máquinas de zumos de naranja.

A la norteamericana le sorprende que muchos de nuestros supermercados dispongan de máquinas que exprimen el zumo de naranja y tú te lo puedes llevar recién exprimido en una botella de plástico. "Los españoles están locos por el zumo de naranja fresco y recién exprimido", señala en un rótulo de su vídeo. Lo segundo que más le llama la atención es la gran cantidad de carne curada que ofrecemos al cliente. Fuet, loganiza, chorizo, salchichón... Todo le llama la atención. Y, por supuesto, da una mención especial al jamón serrano. "Hay patas de cerdos literalmente colgando por todo el supermercado", explica enfocando su cámara a la pila de jamones y paletillas colgadas. A nuestra norteamericana, por último, también le sorprende que guardemos los huevos fuera de la nevera. Puedes ver su vídeo en su cuenta de Tik Tok.

En resumen, observaciones muy llamativas a través de los ojos de una persona ajena a nuestra cultura. Según statista.com, los supermercados e hipermercados son el lugar preferido por los españoles para la compra de alimentación. Y es que es precisamente este tipo de comercios donde se produce más del 60% del gasto, lo que supone una fuerte competencia para las tiendas tradicionales de barrio. En los últimos años, esta sector ha estado dominado por Mercadona. La empresa valenciana, fundada en 1977 por la familia Roig, cuenta con una cuota de mercado de más del 25% y más de 1.600 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional, a los que se suman 11 en Portugal.

¿POR QUÉ LOS HUEVOS ESTÁN FUERA DE LA NEVERA?

Vamos a resolver la duda de nuestra nortamericana sobre por qué los huevos se exponen fuera de la nevera en los supermercados. La respuesta tiene que ver con la cáscara del huevo y, más concretamente, con la cutícula, la capa que protege al interior del huevo de posibles bacterias como la salmonela o la listeria, que suelen aparecer en la superficie de la cáscara. Los cambios bruscos de temperatura pueden dañar esa cutícula, provocando que las bacterias que se acumulan en la cáscara entren dentro del huevo e infecten la yema y la clara.

Si los huevos estuvieran dentro de la nevera en el supermercado, al sacarlos de ahí y transportarlos a nuestra casa la cáscara se dañaría al calentarse, provocando este indeseado efecto. Por eso, no debe ser conservado en nevera en el supermercado. Una vez en casa, tampoco es obligatorio conservarlo en la nevera, siempre que se haga en un lugar fresco y seco. Eso sí, si se mete en la nevera, ya no debe sacarse más que para ser cocinado. La cutícula es muy delicada y por eso tampoco deben lavarse los huevos antes de ser consumidos, para que no pierdan esa capa protectora. Si la cáscara está intacta, el huevo puede mantenerse fresco unos 28 días.