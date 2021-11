Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si tomas café todos los días

Está en nuestro día a día y es indispensable.El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua y es la que nos permite “despertar” cuando más lo necesitamos. Al levantarnos por la mañana, a media tarde e incluso por la noche, es en esos momentos donde más lo necesitamos y cuando hace su mayor efecto en nosotros. ¿Qué sería de un desayuno sin un buen café o una merienda sin el café de las 16:00 horas? Si lo tomas a diario, te sentirás identificado con todos estos puntos pero hoy os traemos qué beneficios tiene el café, qué cantidad es la recomendable beber a diario y qué le pasa a nuestro cuerpo si lo tomamos todos los días.

Ha habido muchos estudios e investigaciones acerca del café y hoy os mostraremos los aspectos más importantes de dos de ellos, dos estudios a los que debemos prestar atención y conocer a fondo para que nos pueda servir de ahora en adelante. El National Institute of Health de Estados Unidos analizó a más de 400.000 personas de entre 50 y 71 años de edad, y ese estudio puso de manifiesto que aquellas personas que tomaban café a diario, conseguían reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular , diabetes, ictus o lesiones. Este estudio observó que el café tenía varias propiedades protectoras en la mayor parte de las enfermedades ya que, aquellos que lo consumían cada día, lograban reducir hasta en un 14% el riesgo de muerte y los especialistas tampoco desaconsejan su consumo en los pacientes hipertensos: “ La cafeína aumenta ligeramente la frecuencia cardiaca y, en ocasiones, puede elevar la presión arterial de modo poco significativo. Pero aún así, no existe motivo alguno para que un hipertenso bien controlado no pueda tomar café”.





Otro de los estudios fue realizado en España. La Universidad Miguel Hernández de Elche , en su investigación, reveló que beber más de dos tazas al día, consigue reducir en un 44% el riesgo de muerte a largo plazo. La investigación fue publicada en la revista “Nutrients” por la investigadora de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH, Laura Torres Collado, tras un análisis de la encuesta de Nutrición y Salud con unos datos de hace 6, 12 y 18 años a 1.567 personas de más de 20 años en la Comunitat Valenciana. Este proyecto muestra, además, que un 78% de la población valenciana bebe café a diario.

Varios son los estudios, como hemos podido ver, en los que se recomienda que tomar café diario reduce varias enfermedades y apuntan, la mayoría de ellos, que tiene más beneficios que inconvenientes en su uso diario. Pero, ¿qué le pasa a mi cuerpo si consumo café día tras día? ¿Qué beneficios y riesgos tiene? Vamos a ello.

Adicción a la cafeína

La toma de café diario tiene sus beneficios. Consigue activarnos para empezar el día o continuarlo cuando más cansados estamos. Esto es muy bueno si queremos rendir, pero la toma diaria puede llegar a no hacer efecto. Muchos de los expertos recomiendan hacer un descanso de café cada tres semanas , ya que si lo utilizamos siempre, al final, el efecto en nosotros será menor.

Te ayuda en la pérdida de peso

Puede ayudarte en esos esfuerzos que haces para bajar de peso o prevenir el aumento de peso. La cafeína se encuentra en varias bebidas como el té, cacao o en colas, y en varios medicamentos o suplementos alimenticios. Sus efectos relacionados con la pérdida de peso pueden estar relacionados con la supresión del apetito , ya que la cafeína puede reducir la sensación de hambre y el deseo de comer durante un breve período de tiempo, y con la quema de calorías, porque la cafeína aumenta el uso de energía incluso cuando se está en reposo.





Mejora nuestro estado de ánimo

Varios son los estudios en los que se analiza la cafeína y estado de ánimo, y en los que se confirma que ayuda a la felicidad. Beber café está relacionado con emociones positivas , incluyendo placer, satisfacción y calma. Por ejemplo, en un estudio de Harvard a más de 50.000 mujeres concluyó que el riesgo de depresión disminuyó a medida que se aumentaba el consumo de café. Al tratarse de un estimulante, nos ayuda a producir la cantidad suficiente de serotonina para mejorar nuestro estado de ánimo y mantenernos relajados.

Ayuda a tu memoria

Al afectar a determinadas áreas del cerebro, ayuda en la concentración y en la memoria. Varias investigaciones determinan que ayudan a la orientación, velocidad de procesamiento y a la atención.

Algunos riesgos que puede tener

El exceso de cafeína puede afectar al estómago y al intestino delgado y puede provocar que nuestro cuerpo se resienta. Nos ayuda a ir al baño de manera regular, pero esto puede convertirse en un problema al evacuar los nutrientes de los alimentos provocando una irritación e inflamación del tracto gastro intestinal. Los riñones se pueden ver afectados en mayor medida si lo tomamos en grandes cantidades, al tener que trabajar en exceso para absorber, minerales como el calcio o el magnesio. Los dolores de cabeza pueden aumentar los dolores de cabeza y las migrañas si hacemos un uso abusivo y no lo controlamos. El insomnio es otro de los efectos negativos podemos experimentar si lo consumimos a partir de las 19:00 horas y queremos dormir pronto o acostarnos lo antes posible.