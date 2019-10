Ester Expósito: "Denuncié los comentarios porque me parecían repugnantes"

MADRID, 17 (CHANCE)

Ester Expósito es unas de las caras más conocidas entre los jóvenes. La actriz acudía este pasado miércoles al estreno de la nueva serie Hache que promete ser un éxito y ella no podía faltar. Allí la actriz de Élite, habla abiertamente sobre los desagradables comentarios que sufrió en redes sociales por ser mujer.

A colación de ser mujer, Expósito también ha declarado que, a pesar de su juventud, y en aras del siglo XXI ha sufrido discriminación en su trabajo por ser mujer...

P: Cuando empezasteis a grabaros imaginabais todo este revuelo.

EE: No, nos prepararon un poco para lo que podría llegar a pasar pero no pensábamos que iba a ocurrir y encima superando las expectativas. Al principio nos impactó mucho pero muy contentos porque la segunda temporada casi ha gustado más todavía que la primera y eso está muy difícil.

P: ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos años?

EE: Pues me ha cambiado mucho, evidentemente ha sido un antes y un después en mi carrera pero también en mi día a día, y la repercusión a nivel internacional pero significa que la serie y el personaje ha gustado. Muy agradecida por el apoyo de los fans y su cariño.

P: ¿Cómo llevas salir a la calle y sacarte diez fotos?

EE: Es lo más complicado de llevar porque es lo que más te afecta en tu día a día y en lo que estás acostumbrado pero si te preparas para ello mentalmente antes de que llegue el boom y luego te lo tomas con calma, es más fácil de llegar. Hay que intentar no dejar de hacer tu vida normal, pierdes un montón de cosas que luego puede que eches de menos en tu vida, yo acostumbrada.

P: ¿Has dejado de hacer algo?

EE: Pues creo que no hay nada en concreto que haya dejado de hacer pero sí que ahora lo hago de una manera diferente. Antes no es que me despendolara cuando iba de fiesta pero no estaba pendiente de quién me podía ver, ahora vamos a sitios de fiesta donde está el target de la serie y es verdad que la sensación es otra. No es que ahora haga cosas diferentes por el éxito de la series.

P: Has denunciado ciertos comentarios hacia ti en las redes.

EE: Sí, realmente en lo personal no me afectaron. Me imaginaba que había comentarios de este tipo aunque no los oyera, no solo a mí, si no a cualquier mujer que está expuesta. Como me pareció repugnante quise darle visibilidad y ponerlo en las redes para que se viera, que aún hay gente así, que el feminismo es necesario, que hemos avanzado pero que el machismo no ha desaparecido.

P: Parece mentira que eso siga pasando en el siglo XXI.

EE: Por eso quise plasmarlo en las redes, todavía hay mucho que cambiar, mucho que evolucionar y por eso quise enseñar lo que las mujeres tenemos que aguantar.

P: ¿Eres mujer luchadora?

EE: Sí, me considero mujer luchadora, todos lo somos, simplemente por el componente biológico está claro que tenemos que vernos enfrentadas a situaciones muy complicadas y ya simplemente por la presión de la sociedad al género femenino creo que todas tenemos que ser muy fuertes para aguantar esa discriminación y desigualdad.

P: ¿Has notado discriminación en el trabajo?

EE: Yo la he notado en todo, no en el trabajo, en el colegio, de fiesta, en el trabajo, la desigualdad está presente en todos sitios, en mayor o menor nivel. Yo he notado esa desigualdad como mujer.

P: ¿El sueldo es igual en chicos y chicas?

EE: La verdad es que no lo sé, no les he preguntado a mis compañeros su sueldo. No sé si a protagonistas de la misma serie a un chico le pagan más que a una chica.

P: Por lo general hay mucha gente que no protesta y dice lo que piensa.

EE: Cada uno es libre de expresar lo que quiera. Creo que hay protestar, más que protestar plasmar la realidad y concienciar a la gente, luego cada uno que decida el camino que quiere tomar.

P: ¿Te ha escrito mucha gente a raíz de esta denuncia en redes?

EE: Sí, recibí muchos mensajes pero todos de apoyo, de repulsa hacia esos comentarios.