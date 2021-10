Estas son las razas de perro que dejarán de considerarse peligrosas en España

Cada vez que una nueva ley sale a la luz, una polémica nace llena de personas a favor y en contra de la ideología o decisión nueva que se muestra. Realmente poco importa que sea un proyecto que afecte a mucha gente o a poca, la cuestión es que cualquier movimiento que se ejecute va a tener consecuencias para la sociedad; y algo que afecta a gran parte de la población, como es la posibilidad de tener una mascota, es, evidentemente, motivo de conflicto y de choque de ideas.

Así se plantea el anteproyecto de la nueva Ley de Protección y Derechos de los animales que ha presentado la Dirección General de los Derechos de los animales que encabeza el activista de Podemos, Sergio Torres. Entre los principales cambios que se quieren acometer, aparece de manera destacada una vez más el nombre con el que se designa a algo concreto; en este caso, se refiere a la nomenclatura "perros peligrosos".

Y es que la intención de la Dirección General de los Derechos de los animales busca limpiar la mala fama que tienen en ocasiones determinadas razas de perros que cuentan con el prejuicio de que su estirpe les condiciona a ser agresivos y violentos por decreto. De salir adelante este proyecto, la ley podría entrar en funcionamiento a partir de enero de 2023, o lo que es lo mismo, en apenas dos meses y medio.

El texto legislativo incluye dentro de uno de sus apartados que la nueva denominación de este tipo de animales sea de la siguiente manera: "por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas".

Para Torres, la raza "no supone un criterio por el que se determine que un perro sea más o menos peligros". Como todo en la vida, hay muchas variables que entran a valorar si realmente un animal puede referir un peligro para la gente, y no necesariamente debe ser un can. De este modo el ejecutivo coincide con un sector de científicos y veterinarios que valoran y defienden que la educación de los animales juega un papel fundamental a la hora de determinar su actitud, y dejar en otro lugar el debate, para muchos de ellos discriminatorio de quién es bueno o quién es malo.

¿Cuáles son las razas que dejarán de considerarse "peligrosas"?

Este cambio no solo afecta a los propios canes, sino que además repercutirá a sus futuros dueños de manera directa, como vamos a contar. A tener en cuenta para todas las personas que tienen mascota, debe estar la lista que, de aprobarse esta ley, dejará de incluir estas razas de perros:

Rottweiler

Staffordshire bull terrier

American pitbull terrier

American staffordshire terrier

Dogo argentino

Fila brasileño

Tosa Inu

Akita inu

Para poder adquirirlos, sus futuros dueños tendrán que realizar un curso preparativo que les sirva para convivir con este tipo de animales de la mejor manera y que, al mismo tiempo, ponga un punto de ayuda para mejorar su educación y evitar problemas.