Especialización continua, ¿la clave del éxito profesional?

El empleo en España está pasando por una etapa de cambio. En los primeros meses del año, se han formalizado más de medio millón de contratos por tiempo indefinido, con una cifra que supone un aumento de casi el 120% con respecto al mismo periodo de 2021, tal y como recogen las últimas cifras de paro publicadas.

Puede parecer que, con semejante arranque, las empresas van a pisar el pedal de freno poco a poco para contratar a menos personal, pero nada más lejos de la realidad. Las empresas quieren seguir contratando, necesitan ampliar sus filas y buscan más personal para seguir creciendo en estos años tan marcados por el cambio.

Lo demuestra la Guía del Mercado Laboral de 2022, que recoge que, en España, 7 de cada 10 empresas quieren contratar más profesionales en los próximos meses. Eldato es elevado, y también queda marcado por un modelo de trabajo algo más flexible debido a la mayor instauración del trabajo en remoto, amén de por los nuevos modelos de contratación dictados por la nueva reforma laboral de 2022.

Ahora bien, que haya una mayor intención de contratar no significa que todos los perfiles tengan las mismas oportunidades. Las empresas buscan más integrantes, pero también los necesitan más especializados con cierto potencial digital. Es el dato que ha dejado el XVII Informe Los + Buscados de la consultora de selección de directivos y mandos medios de Grupo Adecco. Es el dato que refleja que la especialización se está convirtiendo en la herramienta necesaria para tener más opciones a la hora de encontrar no solo un empleo, sino uno bien remunerado y con mejores condiciones.

¿Por qué se busca tanta especialización?

La demanda es alta, como también las candidaturas. Las compañías que buscan personal en estos y otros sectores demandados suelen toparse con muchas candidaturas, pero estas no cumplen con sus necesidades. Su demanda de trabajo no encuentra forma de quedar satisfecha porque quienes se acercan a ellas no están capacitados para ello.

A finales de 2021, como bien recogía una encuesta a empresas realizada por el Banco de España, el 27% de las empresas del país confesaba tener problemas para satisfacer su demanda laboral. Resulta curioso, teniendo en cuenta cómo la intención de contratación se eleva y cómo los datos de paro han bajado en los primeros meses de 2022, pero no es más de un reflejo de lo que explicamos: falta capacitación, falta especialización.

Esta afirmación se extiende, principalmente, a varios de los sectores donde las empresas lo tienen más difícil. En el ámbito de la comunicación o en el del comercio, ambos tan ligados al marketing, el 35% y el 21% de las empresas, respectivamente, aseguraba que no lograba encontrar trabajadores adecuados según la encuesta antes citada. Por debajo de ambas cifras, aunque con un nada desdeñable 16%, se encuentran las empresas que buscan perfiles administrativos.

Hay otros factores influyentes, pero la mayoría de estas compañías incide en que la mano de obra candidata no cuenta con las habilidades, ni profesionales, ni digitales, que necesitan. No se tiene el grado de especialización necesario parapoder encajar con lo que buscan.

Ese es el gran motivo por el que las empresas buscan candidatos especializados, porque ven que los tiempos cambian, las metodologías evolucionan y el mundo entero ya no es el que era hace tan solo dos años. Los profesionales de ahora deben ser plenamente conscientes de ello y saber manejar las herramientas que mejor encajan con el contexto socioeconómico en el que el mundo se ha visto inmerso.

Porque los tiempos modernos son mucho más digitales y mucho menos presenciales, porque más del 90% de la población española es cibernauta (INE, 2021) y porque las empresas han pasado por un proceso de digitalización más que necesario debido a la pandemia. En un plazo de cinco años, todo ha cambiado enormemente, y eso está llevando a la especialización como la vía no solo idónea, sino necesaria, para poder encontrar trabajo en aquellos sectores que siempre deben estar a la vanguardia.