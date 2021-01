España, país puntero en el reciclaje de papel y cartón también en Reyes

España es un país puntero en el reciclaje de papel y cartón. Tras Alemania, nuestro país es el que mejor recicla en la Unión Europea este material alcanzando el 78 por ciento del total producido. Solo en Navidad y Reyes se recoge el 20 por ciento del papel y cartón que consumimos anualmente, un total de 873 millones de kilos. Todo un reto lograr transformarlos de nuevo en papeles y cajas que es el objetivo de este modelo ejemplar de economía circular.

El proceso arranca en uno de los 200.000 contenedores azules que hay en España y allí nos piden depositar para el reciclado además de periódicos y revistas, cajas, embalajes de cartón y bolsas y papeles de envolver que se multiplican con los regalos en diciembre y enero.

Un juguete en materia de reciclaje puede car para mucho como explica a COPE Andrea Orallo, portavoz de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL).

“Por ejemplo ahora con los regalos de navidad una caja de regalo con un juguete se debe de separar la ventana de plástico con las manos y también el corcho blanco o las bolsas de plástico para llevarlo al contenedor amarillo de lo que es la caja de cartón que irá al contenedor azul”, señala Orallo.

Hay margen de mejora porque actualmente entre el 10 y el 15 por ciento de lo que se recoge en el contenedor azul no es papel o cartón sino otros materiales. Es lo que en la industria se conoce como “impropios”.

¿Cuándo llevar los cartones y papeles y dónde dejarlos?

El Día de Reyes es uno de los que más papeles y cartones amontonamos y aunque ocupan su volumen desde ASPAPEL nos piden que no vayamos todos el mismo día a los contenedores azules. De desbordarse el cartón que queda fuera, a menudo, no es recuperable.

“Debemos intentar no sacar el cartón en los días puntas como Navidad o Reyes y aguantarlos un día o dos antes de llevarlo al punto de reciclado. Pedimos siempre que las cajas se plieguen y que se introduzcan dentro del contenedor azul, no se dejen fuera porque si no, al final, no se reciclan y llaman a otros residuos, acaba mezclándose y ya no se puede reutilizar”, señala Orallo.

¿Cómo es el proceso de reciclaje?

El papel y el cartón se selecciona y clasifica por calidad y tamaño a su llegada a las empresas encargadas del reciclaje. Después se compactan en grandes cubos de papel o “balas” que son llevados en camiones a las fábricas para continuar con el proceso.

Una vez en la fábrica y según explica Eduardo Pérez jefe de producción de la de Fuenlabrada, la mayor de este tipo en Europa, “recibimos el papel recuperado y se mezcla con agua, en nuestro caso con agua reciclada también, le quitamos las impurezas como plásticos, grapas o pegamentos además del tinte y generamos una pasta que es la que introducimos en la máquina de papel. Ponemos en contacto el papel con rodillos en los que hemos inyectado vapor y obtenemos el papel reciclado en bobinas de varias toneladas que luego se segmentarán para generar nuevos productos utilizables”.

¿Qué se hace con el papel reciclado y cuántas veces puede reciclarse?

“Las bobinas con el papel reutilizado y ya tratado van a otras empresas de transformación que son las que van a elaborar los productos que consumimos cada día por ejemplo las cajas de cereales o de galletas en el desayuno, los periódicos o revistas, la bolsa para la barra del pan, todo está hecho con papel reciclado” señala Orallo.

Y se puede reciclar hasta 7 veces, nos cuenta Orallo que explica que “cuando proceden de fibra virgen las fibras son largas y con cada reciclaje esas fibras se van acortando. Para asegurar la calidad del papel en cada uno de los procesos de fabricación se introduce fibra virgen procedente de la tala de árboles, más o menos en función del producto que se quiere hacer y del tipo de fibras obtenidas durante el proceso de reciclaje”.

¿Cuánto del papel que producimos se recicla?

España tiene una de las tasas más altas de reciclado. El 78 por ciento del papel que producimos ha vuelto a utilizarse este 2020, tres puntos más que en 2019. Solo Alemania tiene mejores cifras en la Unión Europea. Además, en nuestro país la evolución ha sido muy positiva en los últimos años. En 2003 solo lográbamos reciclar la mitad del papel producido.

La industria papelera española prevé reciclar este año más de 5 millones de toneladas de kilos de papel usado, el 20 por ciento en el periodo de Navidad, 873 millones de kilos de papel y cartón. Unas cifras en línea en ligero descenso del 1,2 por ciento sobre 2019 con una caída del 6 por ciento de la recogida de papel por la pandemia. Con ello evitaremos talar evitan talar más de 85 millones de árboles.

No todo el papel y cartón es reciclable. Y es que como apunta Orallo “se escapan del circuito productos por su uso como el papel higiénico como el papel higiénico o el papel de fumar o porque los almacenamos como los libros o las fotos".