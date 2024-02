España en alerta por la borrasca Karlotta: rachas de viento superiores a 100 km/h, lluvias y oleaje

Rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, olas hasta los 7 metros y lluvias que podrían acumular hasta 80 litros por metro cuadrado, son algunos de los efectos de la #BorrascaKarlotta, que afectará hasta el sábado a amplias zonas del país, con mayor intensidad al oeste peninsular.



Ante esta situación, la AEMETmantiene activado el aviso naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja por fuertes vientos por encima de los 100 kilómetros por hora, por fenómenos costeros adversos con olas que podrían subir a 7 metros y por lluvias de 80 litros en 12 horas.



En las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Región de Murcia, Navarra y País Vasco la alerta Es amarilla (riesgo) por vientos entre los 70-90 km/h y por olas en regiones costeras de 4-5 metros.



Desde Protección Civil y Emergencias también alertan a la población por fuertes vientos en tierra y mar y por precipitaciones abundantes, por lo que piden a la población mucha precaución y seguir atentamente las recomendaciones de autoridades.









Rachas de viento de más de 200 km/h en la costa de Lugo

La borrasca Karlotta ha llegado a Galicia acompañada de fuertes rachas de viento, que han superado los 200 kilómetros por hora en varias zonas del norte de la provincia de Lugo.



En concreto, la estación meteorológica que opera Meteogalicia en O Xistral, en Muras, ha captado rachas de viento muy fuertes, con velocidades que llegaron a los 153 kilómetros por hora. También ha soplado intensamente en la costa de Lugo, en la comarca de A Mariña, con rachas de hasta 202 kilómetros por hora en Penedo do Galo, en Viveiro, o 140 kilómetros por hora en Burela.



En una jornada en la que toda la costa gallega está en alerta naranja, junto con zonas altas, y casi todo el interior, en alerta amarilla, los valores de viento que registran las estaciones meteorológicas superan en múltiples puntos los 100 kilómetros por hora.



La estación de Lardeira, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), ha tenido 143,9 kilómetros por hora a las 8:50 horas y la de A Gándara, en Vimianzo (A Coruña), ha anotado 142,3 a las 8:20.



En la provincia de Pontevedra la racha más rápida ha estado en Xesteiras, en el municipio de Cuntis, a las 8:30 horas, con 127 kilómetros por hora.



En cuanto a lluvias, las más copiosas han estado hasta ahora en el oeste de la provincia de A Coruña, con 50,7 litros por metro cuadrado en Santa Comba o 44,1 en Zas.



Las temperaturas, en cambio, se mantienen en valores de jornadas anteriores, con una máxima de 18 grados hasta ahora a las 5:20 horas en Ribadeo (Lugo) y una mínima de 0,1 grados en Manzaneda (Ourense).





La previsión, a partir del viernes

A partir del viernes, las precipitaciones se "generalizarán" y los mayores acumulados se esperan en Galicia, en el suroeste peninsular y en los Pirineos, y menos probables en el Cantábrico, extremos nordeste y sudeste peninsular, Baleares y Canarias.



En Cataluña también lloverá con el paso de la borrasca, pero "las cantidades previstas no van a ser suficientes como para revertir la situación tan problemática en la que se encuentran", ha lamentado el portavoz.



En cuanto al viento, el viernes perderá intensidad progresivamente en el noroeste y en el resto de los sistemas montañosos y por el contrario, arreciará en el sur, con rachas muy fuertes en litorales de Andalucía, tanto atlánticos como mediterráneos.



El sábado se espera una situación post-frontal, es decir, los frentes se alejarán y las lluvias perderán intensidad, para dar paso a una masa de aire más fría que dejaría nevadas "no muy copiosas en general", en zonas de montaña en una cota entre los 1.000 1.500 metros, dependiendo de la zona.



Sin embargo, aunque las precipitaciones irán perdiendo intensidad y tenderán a remitir, todavía se esperan en el área Cantábrica, este peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, más probables e intensas durante la primera mitad del día.



Esa jornada, se espera temporal marítimo en Alborán y en el Mediterráneo, con rachas muy fuertes en litorales de Andalucía oriental, Melilla, montañas del sureste peninsular y en Baleares. A últimas horas, se espera que el viento pierda intensidad.



El domingo hay una gran probabilidad de que llegue otro frente asociado a una nueva borrasca atlántica, no tan potente como Karlotta, que afectaría, sobre todo a amplias zonas del oeste y sur del país, ha concluido el portavoz.