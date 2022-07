Le envía una foto de una sandalias a su novio por WhatsApp y la respuesta se vuelve viral en Twitter

Es muy difícil que en la actualidad exista una persona que no sepa lo queWhatsApp, la famosa aplicación que pertenece a dueño de Facebook y sirve para enviar mensajes a nuestros amigos de forma instantánea por internet. Lo mejor o lo peor, dependiendo de cómo se mire, es que es el lugar perfecto para encontrar conversaciones de lo más graciosas y otras conversaciones son dignas de respeto. Sin embargo, muchas de estas conversaciones se quedan en la intimidad de sus usuarios. Pero, en algunas ocasiones, hay chats de WhatsApp que salen a la luz y se convierten en auténticas joyas. Como es el caso de la conversación de la que vamos a hablar.

Esta conversación fue publicada en Twitter por la usuaria@YaizaDDC. La mujer estaba en Instagram cuando vio una Story en donde salían unas sandalias que le encantaron, pero no para ella, sino para su novio. Por lo que no dudó en escribirle por WhatsApp y enviarle una foto de las sandalias, junto a unas pocas frases que dejaban ver la ilusión que le haría ver a su novio con dichas sandalias. Con lo que no contaba la mujer es que su novio le daría una respuesta tan buena, como graciosa y demoledora. Su respuesta fue de lo mejor, "si fuera a combatir con los otomanos: sí".

La novia en cuestión no dudó ni un segundo en publicar una captura de pantalla de la conversación en Twitter para compartir la respuesta de su novio. Pero aquí tampoco contó con que su publicación se haría tan popular que se convirtió en un fenómeno en la red social, con más de 250.000 me gusta y 14.000 retuits en apenas unos días.

La verdad sea dicha, con conversaciones así uno se parte de risa. Pero, por otro lado, hay que reconocer que a su novio razón no le falta. Pero, lo mejor de todo esto son las respuestas de los demás usuarios al ver este tuit.