Ensaladilla rusa: su verdadera receta, el origen del nombre y por qué José Andrés quiere renombrarla

El pasado sábado, la 'ensaladilla rusa' se convirtió en Trending Topic de Twitter por culpa del chef español José Andrés. Esto se debe a que, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, el cocinero decidió rebautizar esta elaboración de su carta y venderla como 'ensaladilla Kiev o ensaladilla ucraniana', siendo un gesto de apoyo a los ucranianos.

"¡Anuncio que la icónica tapa española: Ensaladilla Rusa... cambiará su nombre por el de Ensaladilla Kiev o Ensaladilla Ucraniana... en todos mis restaurantes!", aseguró el chef desde su cuenta oficial de Twitter.

José Andrés hizo este anuncio tras citar una noticia que indicaba que el Arco de la Amistad entre Pueblos, un monumento de la era soviética ubicado en Kiev, fue renombrado por las autoridades como Arco de la Libertad del Pueblo Ucraniano. De esta manera, el cocinero quiso implicarse también y manifestar su apoyo a Ucrania desde sus diferentes restaurantes.

El chef se encuentra muy implicado, ya que incluso se desplazó a territorio ucraniano con su ONG World Central Kitchen, con la que reparte comida a civiles y refugiados afectados por la guerra. Como consecuencia, uno de sus equipos fue atacado en la ciudad de Jarkov el pasado 16 de abril, lo que causó al menos cuatro heridos. Asimismo, el pasado mes de marzo, El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a José Andrés como copresidente del Consejo asesor de Deporte, Fitness y Nutrición de la Casa Blanca.

No obstante, no es el primer restaurante que toma esta decisión, ya que varios locales españoles han borrado por completo la palabra "rusa" de todas sus elaboraciones. Un ejemplo que han seguido otros países como Israel, donde han cambiado el nombre de un pub que se llamaba "Putin" a "Zelenski". Algo similar hicieron en Alemania, donde rebautizaron a un jabalí del parque natural que se llamaba Putin.

And starting tomorrow officially I’m announcing that the iconic Spanish tapa: Ensaladilla Rusa…..will change its name to Ensaladilla Kiev or Ensaladilla Ucraniana….at all my restaurants!!! https://t.co/NSb8HKcUaY