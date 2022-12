Enfermeras jubiladas combaten la soledad no deseada de los mayores

Un grupo de enfermeras jubiladas que se reúnen periódicamente en el Colegio de Enfermería de Zamora han decidido plantar cara a la soledad de algunas personas mayores de la ciudad y ayudar solidariamente a mitigar ese problema a través de un proyecto piloto para que quienes se sientan solos puedan retejer sus redes de interacción social.

La iniciativa, denominada 'Soliedad', esta impulsada por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) con la Fundación General de la Universidad de Salamanca y en su desarrollo participa la Escuela Universitaria de Enfermería de Zamora junto a otros colaboradores.

Especialmente implicadas en el proyecto están media docena de profesionales de Enfermería que tras la jubilación han decidido aportar su granito de arena para desarrollar una red de solidaridad y compañía.

Ellas, junto a alumnos y profesores de la Escuela de Enfermería y otros enfermeros voluntarios, son el eslabón de la cadena que pone en práctica la atención y la captación de personas en situación de soledad no deseada, según detalla la enfermera voluntaria e integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Zamora, Covadonga Gutiérrez.

"Lo importante es que esto sea exitoso y seguir creando esa red vecinal de solidaridad y ayuda", ha explicado Gutiérrez.

También ha resaltado el valor añadido que aportan al proyecto las enfermeras voluntarias, ya que su profesión les ha permitido tener un acercamiento especial a otras personas y esa relación de confianza que mantienen con sus pacientes puede servirles ahora en esa lucha contra la soledad no deseada.

Por el momento se han sumado al proyecto más de sesenta personas de la ciudad que por diversas circunstancias como viudedad o lejanía de sus familiares se sienten solas o aisladas o que quieren ampliar su red y tienen interés en conocer más gente.

'Soliedad Zamora' está dirigido por las expertas Elisa Salas y Regina Martínez, que apuestan por la reciprocidad y el intercambio como base para combatir la soledad y que desarrollan este proyecto piloto como iniciativa que posteriormente se pueda replicar en otros territorios de España.

"Después de todo, combatir la soledad no deseada de los mayores no es baladí y debe lucharse contra ella todo el año y no sólo a fechas señaladas como la Navidad", ha indicado el Colegio de Enfermería de Zamora en un comunicado.

Ha recordado además que sentirse en compañía no solo afecta al bienestar psicológico de las personas, sino que además ayuda a evitar el deterioro cognitivo o la depresión e influye en aspectos físicos como la pérdida de movilidad, las enfermedades cardiovasculares o la mortalidad temprana.