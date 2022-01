Encarna Salazar habla de la separación de sus hermanos

MADRID, 8 (CHANCE)

Las 'Azúcar moreno' son parte de nuestro patrimonio cultural y artístico desde que se subieron a los escenarios para derrochar su arte delante de todos los espectadores. Las dos hermanas se han dejado la piel durante todos estos años de trayectoria profesional y juntos han saboreado el éxito. Ahora, disfrutan de la vida y de todo lo cosechado.

Hemos hablado con Encarna Salazar, que coincidió varias semanas con Isabel Pantoja en Honduras, y nos ha hablado de la delicada situación de la cantante debido a la separación con Kiko Rivera e Isa Pantoja: "Estar mal con tus hijos... siempre es malo. Bien no lo tiene que estar pasando pero yo creo que hay que darle su tiempo a los dos. Son madre e hijo y yo creo que, al final, se arreglarán" y añade: "a mi lo que me entristece es que una madre y su hijo estén mal".

La cantante confiesa no estar al tanto de las últimas noticias sobre Isabel Pantoja: "¿Pero qué le ha pasado? no me he enterado, te lo juro". Encarna habla de los recuerdos que tiene con Isabel Pantoja tras participar en 'Supervivientes' en el año 2019: "Si, yo creo que si. Vivimos momentos en los hoteles, cuando la preconvivencia que se dice, y lo pasamos bien. Nos reímos mucho también, de verdad".

Aunque también recuerda, también, las discusiones y malentendidos que hubo entre las 'Azúcar Moreno' e Isabel Pantoja: "Luego las cosas... bueno, se torcieron un poco en algún momento pero yo le deseo siempre lo mejor". Encarna Salazar le desea lo mejor a la cantante: "Que triunfe en el sentido personal, porque profesional fue hace siglos. Ella que triunfe en el sentido personal" y añade: "recuperar su vida, sus hijos, sus nietos y... eso es lo más bonito, al final".

El pasado mes de noviembre 'Los chunguitos' daban la noticia de su separación tras décadas de música. Su hermana, encarna salazar, asegura que es un proceso normal y está segura de que volverán: "Es muy complicado, no es fácil aunque seamos hermanos. La convivencia no es fácil con nada ni con nadie y necesitan su tiempo".

Hablamos también con su hija, Carolina Trillo, le apoya en su candidatura para representar a España en eurovisión: "Que lo intenten, yo encantada. Desde luego, me parece muy valiente por su parte y me parece genial que, entre tanta juventud, se presenten artistas de toda la vida. Me parece muy bonito". La canción 'postureo' es la apuesta de 'Azúcar moreno' para la gran gala eurovisiva y carolina dice que tiene los ingredientes necesarios para ganar: "Le veo todas las posibilidades del mundo. Me parece un temazo y muy erovisivo, muy azúcar, que lo comentamos siempre".

Encarna Salazar cuenta cómo recibieron la noticia de la mano de televisión española: "Recibimos una llamada de televisión española y bueno, porque ahora en esta ocasión lo están haciendo de una manera diferente y bueno, quieren que gente ya conocida se pueda presentar de nuevo". La cantante asegura que cualquiera de los cantantes que se presenta para representar a España será una buena apuesta: "Cualquiera de ellos también lo va a hacer con el corazón".