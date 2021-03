Edmundo Bal, como Salvador Illa, desmintió su candidatura para la Comunidad un día antes de hacerlo oficial

Este jueves, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que iba a dar un paso al lado y que sería el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, quien será el candidato de la formación naranja en las próximas elecciones autonómicas el 4 de mayo.

Una candidatura que ha sorprendido a muchos, ya que hasta el pasado miércoles, Bal negó rotundamente que pudiera ser el candidato del partido en Madrid. Lo hizo en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta. "Si Ignacio Aguado se aparte e Inés Arrimadas se lo pide, ¿usted sería el candidato en la Comunidad de Madrid por parte de Ciudadanos?", fue la pregunta que le hizo el conductor del programa, Antonio Ferreras, al portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso de los Diputados.

E. Parra. POOL / Europa Press

La respuesta de Edmundo Bal fue contundente e inmediata: "Le insisto que no. Me encanta el trabajo que hago en el Parlamento", dijo de inmediato Bal. En este sentido, añadió que "es un honor que Inés Arrimadas haya confiado en mí, en el trabajo que hago en esta casa de todos los españoles".

-Edmundo Bal ayer: No seré candidato.

-Edmundo Bal hoy: Sí seré candidato.



Salvador Illa ha creado escuela. pic.twitter.com/CijkrJlc0Q — Ismael Sirio López Martín ���� (@ismaelquesada) March 18, 2021

Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid

La candidatura de Edmundo Bal ha sido avanzada por el exdirigente madrileño en una declaración ante los medios de comunicación, emitida de forma telemática y sin preguntas, en la que ha estado acompañado del propio Bal. Tras unas palabras del exvicepresidente de la comunidad, Edmundo Bal ha agradecido de forma "sincera" el trabajo al frente de las consejerías del Gobierno regional y de un Ejecutivo "difícil" de Aguado, que no ha pensado "en sus intereses personales" ni en "aferrarse al cargo" sino en "lo mejor para todos".

Bal ha contado que, aunque este miércoles decía que estaba contento con la labor que realizaba con el grupo parlamentario, le llamó Aguado por la noche y le dijo que creía que él era mejor opción, que creía que el partido ganaría con él y que los madrileños también ganarían más.

Eugenia Monago (Ciudadanos)

"Cuando a uno le dice eso una persona como él, no se puede decir que no y sí es para mi un honor ser diputado, estar en el Congreso, estar en el hemiciclo, pero si Nacho me dice eso, yo le digo que sí a Nacho. Yo le digo que sí a este partido. Yo le digo que sí a Madrid, a todos los militantes, a todos los españoles", ha recalcado.