¿De dónde viene la expresión "ser más feo que Picio"?

“La fealdad que dios me dio mucha mujer me la envidió”. La cantante argentina Tita Merello ponía voz a este tango, uno de los más conocidos de esta conocida artista, con el que se revalorizaba la figura de la persona fea. Sin ningún pudor Su canción recuperó fama con la serie ‘Betty, la Fea’. Mucho se ha hablado sobre las personas poco agraciados, pero no tanto sobre un refrán español que pone la referencia de la persona más fea de la historia del país.

El refranero de nuestro país siempre ha llenado de riqueza el léxico nacional. Porque hay mil maneras de decir las cosas, pero si es con un dicho popular, es mucho mejor. Pero en concreto, seguro que alguna vez has escuchado el famoso refrán refiriéndose a seres vivos u objetos de dudosa belleza: Ser más feo que Picio.

El origen del dicho

Hace alrededor de doscientos años que comenzó a circular este refrán de boca en boca por todo nuestro territorio. Todo surgió cuando un vecino del municipio granadino de Alhedín fue condenado a muerte. Su nombre era Picio. Aunque no se conoce de qué se le acusaba, sí se sabe el desenlance de su ejecución. Le concedieron la libertad y le absolvieron de todos sus cargos.

Pero la idea de la muerte cercana le provocó a este hombre unas terribles consecuencias en el cuerpo. Se cuenta que Picio sufrió la aparición de diferentes bultos en la cara y empezó a perder todo el pelo que tenía en la cabeza. Para su suerte, no quedó ningún retrato de él, pero las gentes del lugar hablan de las nefastas secuelas que tuvo la sentencia a muerte en aquel hombre.

Poco pudo hacer Picio para hacer frente a todas estas desgracias que le ocurrieron como consecuencia de ese evento. Solamente seguir con el oficio con el que había estado ganándose la vida, volviendo a ejercer como zapatero. Y es que, como decía la canción de la argentina Tita Merello, a Picio solo le quedaba decir: “Yo soy así”.