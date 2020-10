Domingo Antonio Sánchez es elegido representante nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo del CGCOM

El doctor Domingo Antonio Sánchez Martínez, colegiado del Colegio de Médicos de Murcia y vocal de la sección de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la citada corporación, ha sido proclamado representante nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) tras las elecciones celebradas este viernes con un total de 19 votos, frente a los 14 del otro candidato, el doctor Luis Cabezudo, y un voto nulo.

En una reciente entrevista para Médicos y Pacientes, Sánchez ha resaltado que "no hay una fórmula secreta para frenar la precariedad del empleo en el sector médico, si bien es importante que instituciones como el CGCOM denuncien esta situación que no es otra cosa que el resultado y consecuencia de una inadecuada planificación sanitaria. Hay que conocer cuáles son los tiempos y procesos para formar un médico, para que de esa manera no se produzca un desequilibrio en el continuum formativo que provoque desajustes entre oferta y demanda y con ello la precarización del sistema".

En su opinión "los médicos jóvenes deben ser motor de crítica y cambio. Un colectivo que debe adaptar el ejercicio de la Medicina a las nuevas generaciones venideras, y cuyo discurso debe ser, por tanto, fiel a estas nuevas generaciones y no a los intereses que estén por encima de ellas. La labor es la de ser voz de este colectivo y trabajar de la mano de las instituciones que necesitan tener esta visión para mejorar y adaptar las cosas".

Tras la proclamación del doctor Domingo Antonio Sánchez, los doctores Manuela García Romero y Francesc Feliú han tomado posesión como vicepresidenta segunda y representante nacional de Médicos Tutores y Docentes del CGCOM.