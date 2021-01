El divertido vídeo de una niña que cree que todo es un dispensador de gel hidroalcohólico

La pandemia del coronavirus ha dejado imágenes que van a pasar a la historia. A las instantáneas de calles y plazas vacías durante el confinamiento, se unen las de millones de personas caminando con mascarilla o los fríos y alejados saludos. La covid-19 ha cambiado nuestra vida: ya no hay discotecas donde bailar, fiestas populares en las que reír hasta la madrugada o conciertos multitudinarios donde desgañitarse con una buena canción.

Esta insólita realidad ha provocado una gran depresión y pesadumbre en muchas personas. A los niños esta situación también les está afectando. Muchos se han visto obligados a conocer el "tele-colegio", recibiendo formación de su profesor desde casa a través de la pantalla del ordenador. A partir de los seis años, en España, todos los niños también están obligados a llevar mascarilla y muchos han descubierto la excesa preocupación por la buena higiene de manos. Los geles hidroalcohólicos también han llegado para quedarse.

Pero, ¿cómo vive esta realidad una persona que ha nacido en 2020? Un simpático vídeo demuestra que los niños que comienzan a dar sus primeros pasos y son conscientes de su entorno han interiorizado a la perfección las nuevas rutinas. En esa grabación, una niña de poco más de un año ha sorprendido a todos al confundir cada elemento que encuentra por la calle con un dispensador de gel hidroalcohólico. La niña camina por la calle, ve un generador de electricidad para adornos navideños y se agacha para 'echarse' gel de él. A continuación, se frota las manos como si tuviera líquido. Repite la misma acción ante rejillas, pequeñas farolas o cualquier otro elemento del mobiliario urbano que le llame la atención. El vídeo se cierra con la niña ante un real dispensador de gel hidroalcohólico, al que la niña no llega pero simula de nuevo que se echa líquido en las manos. Un entrañable vídeo que muestra cómo el ser humano es capaz de adaptarse a todos los escenarios que la naturaleza le brinda, incluso en época de pandemia.

When your first year of life is 2020, everything is a sanitization station pic.twitter.com/NdPaRElnVy