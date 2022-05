La dieta que ha seguido Carlos Latre para perder más de 30 kilos: lo cuenta él mismo

Carlos Latre es un conocido humorista y colaborador de televisión, conocido principalmente por sus voces, y es que tiene cerca de 600 registradas en su repertorio de personajes. Sus inicios fueron como locutor radiofónico, hasta que en 2002 dio el salto a la tele como el gran imitador de 'Crónicas Marcianas'. Este programa fue el comienzo de su carrera y el que le abrió las puertas a muchos otros proyectos.





Hace unos años, Latre quiso presumir del envidiable cambio radical que había sufrido. "Cómo hemos cambiado", escribió él mismo en su cuenta de Twitter. "Si quieres, puedes. No pain, no gain (sin dolor no hay recompensa). Tu único límite eres tú. Y seguimos", agregó el cómico español.

Un cambio radical del que presumía hace ya siete años pero que ha mantenido hasta ahora. Ya años más tarde, en 2018, Carlos Latre publicaba varias fotografías junto a varios entrenadores. "Vuelta a la dieta, dobles sesiones diarias, control médico y con toda la fuerza y pasión", escribió. "¡Cómo cuesta! ¡Lo conseguiremos!", agregaba.





La pregunta que muchos se hacen es cómo ha podido mantener la línea durante tantos años. La realidad es que él mismo lo reveló hace algunos años en una entrevista en 'Soy como Como'. El cómico contaba que tras el cambio, comenzó a cuidarse pero todo fueron "sensaciones". "Primero porque adelgacé mucho, no por cuestión de estética sino por cuestión de salud", aseguraba hace años. "Empecé a adelgazar porque me vi en un vídeo caminando. Ahí vi, por primera vez, un caminar de una persona obesa".

Así consiguió Carlos Latre perder más de 30 kilos

¿Cómo consiguió hacerlo? Lo cierto es que lo hizo en tres fases. "La primera fue hasta los 103 kilos, después hasta los 97, 93, 87, 83", contó. A continuación, el cómico aseguró que "es una pelea contra mí mismo" pero la realidad es que "todo está en la ilusión, está el reto, el esfuerzo, la motivación, el conseguir los objetivos".

Seguidamente, Carlos Latre contaba que la alimentación equilibrada y el ejercicio han sido claves en su cambio: "Tiene que haber momentos para todo. Momentos de decir "hoy como frankfurt" porque me apasiona, pero mañana no. Mañana me comeré una ensalada y deporte todos los días. Creo que ningún "todo" es bueno, y ese es el gran mensaje. Uno tiene que hacer el esfuerzo para bajar de preso primero, tiene que estar a rajatabla. Sin embargo, después cuando se consigue, se trata de equilibrio. Se trata de no privarte de nada y a la vez privarte de muchas cosas".





El cómico, además, se puso en manos de expertos que le ayudaron a organizar su dieta. "Yo empecé a adelgazar cuando cambié mi forma de vida. No es decir "ahora haré una dieta para adelgazar tres kilos". No tienes que hacer una dieta para adelgazar, sino para reorganizar tu forma de comer", agregaba.

En otras palabras, y tal y como ha explicado él mismo en las últimas entrevistas, Carlos Latre ha sido capaz de perder tanto peso, por lo tanto, gracias a la ayuda profesional: una dieta estricta al principio y relativamente flexible en los últimos años. Eso sí, sin perder de vista el ejercicio físico, que para mantener la línea es un pilar fundamental.