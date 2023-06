Decenas de familias exigen al rector de la UNED no anular las pruebas de sus hijos en EEUU

Casi ochenta familias han pedido al rector de la UNED y al Defensor del Estudiante de esta universidad que den marcha atrás en su decisión de anular las Pruebas de Competencias Específicas que hicieron sus hijos en Seattle debido a un problema técnico, porque los alumnos "no tienen ninguna responsabilidad" y se están "jugando su futuro".

La anulación de esta Ebau internacional obliga a los estudiantes a repetir las pruebas en próximas fechas, pero "en muchos casos no solo es prohibitivamente caro e inconveniente que estos estudiantes se desplacen nuevamente a realizar las pruebas, sino que en algunos casos es completamente imposible", explican en una carta.

Marta, una de las madres afectadas, subraya a EFE que la UNED en ningún momento les ha explicado de forma clara dichos problemas técnicos por los que la universidad decidió anular las pruebas de esta Ebau internacional y subraya que los alumnos no tienen por qué afrontar las consecuencias de este desaguisado.

En la misiva dirigida al rector de la Universidad Nacional a Distancia, Ricardo Mairal, las familias explican que se trata de un grupo de estudiantes muy heterogéneo, algunos de los cuales están pasando un curso académico en Canadá mejorando su inglés, mientras que otros se han desplazado desde sus residencias habituales en diferentes estados de los EEUU e incluso en otros países.

"En todos los casos ha supuesto una inversión considerable de tiempo, dinero, esfuerzo el desplazarse hasta Seattle para realizar estas pruebas. Debido a esto, ha sido devastador" cuando la UNED comunicó que había que repetirlas.

La situación, añaden, es "especialmente preocupante porque, de no resolverse favorablemente en unos pocos días, estos estudiantes que no tienen la culpa de las 'incidencias técnicas' que se mencionan se encontrarán en la difícil situación de no poder participar en el proceso de selección de plazas universitarias, que comenzará en breve".

Aparte de las implicaciones económicas, las familias aducen "daños psicológicos a los estudiantes, que están siendo considerables, e inferioridad de condiciones frente al resto de alumnos; cursos no finalizados y en plenos exámenes finales de segundo de bachillerato, que también cuenta de cara al acceso a la universidad. Los alumnos no pueden faltar dos semanas en junio".

Por otro lado, las organizaciones de Canadá/EEUU que gestionan la estancia de los alumnos exigen un adulto responsable para atender a los estudiantes que viajen: "Es inviable encontrar esa persona responsable mayor de 21 años que exigen las diferentes organizaciones con las que trabajan los estudiantes".

Dado que los estudiantes no tienen ninguna responsabilidad, las familias solicitan que se mantenga la validez de las pruebas y se busquen soluciones alternativas para arreglar las incidencias técnicas en el futuro, sin que dichas soluciones impliquen la cancelación de las pruebas y los efectos secundarios indeseados que ello supondría.

La UNED ha ofrecido hacer los exámenes los días 14, 15 y 16 de junio o 3, 4 y 5 de julio en un centro de examen lo más cerca posible del lugar de ubicación de cada estudiante en las fechas mencionadas.

La publicación de las calificaciones de ambas fechas se realizará de forma conjunta antes del 10 de julio que es la fecha límite para realizar la preinscripción en las universidades públicas españolas, explica la UNED.

